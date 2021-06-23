Halka arzı başarıyla tamamlanan OYAK Yatırım AŞ’nin, salgın nedeniyle ertelenen gong töreni Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Yatırım AŞ’nin 2-3-4 Haziran 2021’de başarıyla tamamlanan halka arzının, salgın nedeniyle ertelenen gong töreni Borsa İstanbul’da yapıldı. 10 Haziran’da Borsa’da işlem görmeye başlayan OYAK Yatırım’ın belirlenen halka arz büyüklüğü 526 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

OYAK Yatırım’ın Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ve ekipleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, aracı kurumların Borsa İstanbul’un en önemli iş ortak ve paydaşları olduğunu belirterek, “Salgın sürecinde aracı kurumlarla birlikte Borsa olarak tüm hizmetleri kesintisiz sunmaya devam ettik. Sektör olarak çok ciddi bir testten geçtik ve değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildik. Bu özverili gayretlerinden dolayı aracı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile OYAK Yatırım’ın halka arzında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav ise OYAK Yatırım’ın, 40 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahip olduğunu aktararak, “Özellikle son 5 yılda OYAK’ın bize sağladığı vizyon ve kararlılığı ile son 4 yılda özkaynak karlılığımızı yüzde 21’den yüzde 54’e çıkardık. Her sene artan iş birliklerimiz ve çeşitlenen ürünlerimizle ciddi bir sürdürülebilir büyüme sağlandı. Başta bu vizyonu bizlere sunan OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem’e ve sonrasında halka arzımıza katılan tüm yatırımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

OYAK Yatırım’ın standart bir yatırım şirketinin faaliyet alanlarının dışında da girişimleri olduğunu belirten Silav, “Global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişimlerimiz var. Finans ve sigorta sektöründe girişim sermayesi konusu, halka arz sonrasında elde ettiğimiz kaynaklarla üzerinde duracağımız önemli bir alan olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ise 526 milyon TL’lik halka arza 2 katından fazla talep geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Özellikle önemsediğimiz kurumsal yatırımcılardan talep miktarı 3,8 katına kadar ulaştı. Sorumluluğumuzun bir kat daha arttığının farkındayız. 40 yıllık tecrübemizin olduğu aracılık hizmetlerinin yanında sigorta, yatırım fonlama gibi farklı kollarda da faaliyet gösteren birçok ürünü tek bir çatıda yatırımcılarına sunma imkânı olan yegâne aracı kurumuz. Önümüzdeki dönemde de yeni projelerle şirketimizi daha iyi noktalara taşıyacak, yatırımcılarımıza önemli kazançlar sağlayacağız. Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”