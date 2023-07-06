Borsada 2. yarıda neler bekleniyor? 3 yorum

Yılın ilk yarısında yaşanan deprem felaketi ve seçim belirsizliği nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, seçim belirsizliğinin sonlanması ve yeni ekonomi yönetiminin adımlarıyla birlikte yükseliş eğilimine geçti.

Seçim öncesi 4.300 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, seçim sonrası yaklaşık yüzde 43 yükselişle 6.150 puan sınırını aştı.

BIST 100 endeksi dolar bazlı incelendiğinde hala 234 centten işlem görürken, 510 centlik tarihi zirvesinin oldukça uzağında bulunuyor.

Yılbaşından bu yana sektör bazlı performanslar incelendiğinde en çok getirinin yaklaşık yüzde 51'le ulaştırma sektöründen elde edildiği görülürken, en çok kaybettiren ise yaklaşık yüzde 16 ile turizm oldu.

Analistler, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte atılacak adımların önemine dikkati çekerek, bu dönemde yapılacak sözle yönlendirmelerle birlikte piyasalarda soru işaretlerinin azalabileceğini ve bu durumun varlık fiyatlarını olumlu etkileyebileceğini ifade etti.

Dolar kurundaki yükselişin özellikle döviz gelirleri yüksek şirketleri olumlu etkilemesinin beklendiğine dikkati çeken analistler, borsadaki yükseliş eğiliminin yılın ikinci yarısında atılacak adımlarla birlikte yabancı yatırımcının da ilgisiyle devam edebileceğini bildirdi.

"Borsada olumlu hava sürebilir ancak rakipleri çoğaldı"

A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yılın ikinci yarısında en belirleyici etmenler, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın maliye politikaları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rasyonaliteye geçme dönemi olarak baktıkları yılın ikinci yarısında yurt dışını da takip edeceklerini ifade eden Atılal, ancak yurt içinde atılacak adımların yabancı nezdinde kredibilitesinin ne olacağını görmeyi bekleyecekleri bir yarı olacağını belirtti.

Atılal, sene sonuna kadar yatırımcıların aklını kurcalayan birçok soru olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Para ve maliye politikaları ile yabancı hisse tarafına, tahvil tarafına, doğrudan yabancı yatırım tarafına ne ölçüde ilgi gösterecek ve normalleşme adımları devam edecek mi? Rezerv iyileştirme ne olacak? KKM süreci ne olacak? TCMB’nin faiz artırımları ne ölçüde devam edecek? TCMB’nin bankacılık sektörüne yönelik normalleşme adımları yeterli dereceye gelecek mi? Enflasyon görünümü ne olacak? TCMB’nin beklentisi nedir? gibi yurt içi piyasalara yönelik gelişmeler hem borsa hem kur hem de tahvil tarafını yönlendirecektir. Bizim beklentimiz tüm bu soru işaretlerinin cevaplarının ağırlıklı olarak TCMB enflasyon görünüm raporu ile birlikte ortadan kalkması yönündedir."

İzlenen politikanın kurlarda, bunun da enflasyon beklentilerinde artışa yol açacağı beklentisiyle borsanın güçlü kalmasını öngörmekte olduklarını aktaran Atılal, diğer taraftan borsanın rakiplerinin de çoğaldığını belirtti.

"Döviz geliri yüksek şirketler için durum oldukça pozitif"

Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da dolar kurundaki artış nedeniyle yılın ikinci yarısında döviz geliri sağlayan şirketler açısından durumun oldukça pozitif olacağını ifade etti.

Makro bazda, yeni ekonomi ekibinin, mayısta yapılan seçimlerin ardından kademeli olarak geleneksel politikalara dönüş sözü verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu geleneksel politikalara dönüş yaklaşımının, ekonomiye daha fazla öngörülebilirlik getirmesi ve piyasayı zorlaştıran müdahaleci düzenlemeleri rahatlatması yönünde ilerleniyor. Hiç şüphesiz finansal kesim ve reel sektör bu etkilerden memnun olacaktır. Dolayısıyla kurda yükseliş devam ederken, ortodoks politikaların bir yansıması olarak beklentilerdeki olumlulaşma hisse senetlerine de yansıyacaktır."

"BIST 100 endeksi 7.800'ü görebilir"

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci de 6.000 psikolojik seviyesini aşan BIST 100 endeksinin yukarı yönlü momentumuna devam ettiğini belirterek, "Endeks 100 için ilk etap olarak 6.500 seviyesini takip ediyoruz. 6.500 seviyesi sonrasında momentum seçici bir hareketle hisse özelinde devam edebilir ve 7.800 hedefi devreye girebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurun yukarı yönlü hareketinin ihracatçı sektörleri pozitif etkilediğini ve "kur yukarı, borsa yukarı" yaklaşımının ralliyi desteklediğini ifade eden Çitilci, sektör endeksleri arasında ulaştırma, gıda ve giyim, perakende ve otomotivi izlediklerini bildirdi.