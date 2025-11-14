Borsada 7 şirket dün geri alım yaptığını duyurdu (13 Kasım)

Borsada 13 Kasım'da geri alım yaptığını duyuran 7 şirket şöyle:
1 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TVB, VAKBN)
Açıklama şöyle:
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulunun kararıyla, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 250.000.000 nominal adete ve azami 12.000.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören "D" grubu halka açık paylarının geri alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda 25,98 TL–26,78 TL fiyat aralığında 10.515.983 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır. (Açıklama)
2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 04.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 04.03.2025 tarihinde açıklanan Pay Geri Alım Programı kapsamında;
13.11.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde 51.806 adet pay geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen işlem sonucunda toplam geri alınan payların nominal değeri 449.898 TL (449.898 adet) olup, Sermayeye oranı %0,06427'dir.
3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
13.11.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,96 TL - 15,99 TL fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.11.2025 tarihi itibariyle %5,02'ye ulaşmıştır.
4 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Şirketimiz 13.11.2025 tarihinde 18,78 - 19,06 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 18,90 TL) 288.065 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 3.035.673 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %0,607 olmuştur.
5 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından, 10/06/2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında,
13/11/2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 38,90TL – 39,00 TL fiyat aralığından (ortalama 38,9483TL) toplam 290.394 TL nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 10.150.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık %1,28'dir.
6 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Açıklama şöyle:
13.11.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 39,08-39,30 TL- fiyat aralığından 5.000 TL. toplam nominal bedelli 5.000 adet hisse için 196.100 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 13.11.2025 tarihi itibariyle %1,21 sınırına ulaşmıştır.
7 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 13.11.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 23,24 TL fiyattan 10.000 lot PCILT payları geri alınmıştır.