SPK'nin haftalık bültenine göre Kurul, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ'nin 53 milyon 611 bin 826 liralık bedelli ve 80 milyon 417 bin 739 liralık bedelsiz olmak üzere 134 milyon 29 bin 565 liralık sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ'nin Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin vererek, fonun 10 milyar liralık paylarının kayda alınmasına karar verdi.

Borçlanma araçları kapsamında, Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ'nin 6 milyar liralık, Volkswagen Doğuş Finansman AŞ'nin 6 milyar 500 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 760 milyon liralık, Oktaş Okkaoğlu Taahhüt İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 400 milyon liralık, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 10 milyar liralık, Bilkom Bilişim Hizmetleri AŞ'nin 3 milyar 900 milyon liralık, Koç Stellantis Finansman AŞ'nin 1 milyar 450 milyon liralık, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık tahvil/finansman bonosu ihraç başvuruları, QNB Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 3 milyar liralık tahvil/finansman bonosu ve 1 milyar liralık yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç başvuruları onaylandı.

Akbank TAŞ'nin 4 milyar dolarlık tahvil/finansman bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracı ve 4 milyar dolarlık yeşil/sürdürülebilir tahvil/finansman bonosu/sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilirken, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 250 milyon dolarlık, Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ise 2 milyar liralık ve 25 milyon dolarlık tahvil/finansman bonosu ihraç başvuruları onaylandı.

- Suç duyuruları ve işlem yasakları

Kurul, yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi nedeniyle 1 gerçek kişiye, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle 1 gerçek kişiye, Ege Endüstri ve Ticaret AŞ (EGEEN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 19 gerçek kişiye, Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ (JANTS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle 12 gerçek kişiye suç duyurusunda bulundu.

EGEEN pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 19 gerçek kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar veren Kurul, JANTS pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 12 gerçek kişi hakkında da 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. (Bülten için tıklayın)

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 13 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.