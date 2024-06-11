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Borsada bayramdan önce nakde dönmek isteyenler dikkat! Yarın son gün

Borsa İstanbul'da, Kurban Bayramı öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların tatil nedeniyle yarın işlemlerini yapması gerekiyor.

11 Haziran 2024 | 11:12
Borsada bayramdan önce nakde dönmek isteyenler dikkat! Yarın son gün

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Buna göre, Borsa İstanbul'da, perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini yarın yapmaları gerekiyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.

Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.

Kurban Bayramı tatili bitimine kadar borsanın işlem ve tatil günleri ile gerçekleşen emirlerin takas günleri şöyle:


 

 12 Haziran13 Haziran14 Haziran17 Haziran18 Haziran19 Haziran20 Haziran21 Haziran
 ÇarşambaPerşembeCumaPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
BorsaAçıkAçıkAçıkKapalıKapalıKapalıAçıkAçık
İşlemlerin takas zamanı14 Haziran20 Haziran21 Haziran   24 Haziran25 Haziran
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