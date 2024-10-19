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Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,93 kayıpla tamamladı. Haftanın en çok artan-azalan ve en değerli 3 hissesi şöyle...

19 Ekim 2024 | 11:15
Son Güncellenme: 19 Ekim 2024 | 11:17
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,08 değer kaybederek 10.014,44 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,69 yükselişle 8.618,30 puan, Sanayi Endeksi 0,07 artışla 11.896,11 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,59 kazançla 12.196,96 puan oldu.

 

 

 

 

1 En çok prim yapan hisseler

En çok prim yapan hisseler Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,31 ile Tekfen Holding oldu. Tekfen Holding’i, yüzde 10,53 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 9,63 ile Borusan Boru Sanayi izledi.

2 En çok azalan 3 hisse

En çok azalan 3 hisse Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,72 ile Akbank, yüzde 8,11 ile Şok Marketler Ticaret, yüzde 7,40 ile Anadolu Efes Biracılık olarak sıralandı.

3 En değerli şirketler

En değerli şirketler Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 465 milyar 780 milyon lirayla Garanti BBVA, 447 milyar 586 milyon lirayla Koç Holding ve 369 milyar 840 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
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