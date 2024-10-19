Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,08 değer kaybederek 10.014,44 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,69 yükselişle 8.618,30 puan, Sanayi Endeksi 0,07 artışla 11.896,11 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,59 kazançla 12.196,96 puan oldu.

1 En çok prim yapan hisseler Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,31 ile Tekfen Holding oldu. Tekfen Holding’i, yüzde 10,53 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 9,63 ile Borusan Boru Sanayi izledi.

2 En çok azalan 3 hisse Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,72 ile Akbank, yüzde 8,11 ile Şok Marketler Ticaret, yüzde 7,40 ile Anadolu Efes Biracılık olarak sıralandı.