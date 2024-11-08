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Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)

Borsa İstanbul'da bugün 1 hissenin fiyatında temettü dağıtımı nedeniyle düzeltme var.

08 Kasım 2024 | 09:38
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a temettü dağıtacak olan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) fiyat düzeltmesine ilişkin açıklama yapıldı. KAP'a yapılan bildirimde hak kullanınımına ilişkin "TTRAK.E Pay Başına Brüt Temettü: 26,9819558 TL Teorik Fiyat: 728,018 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)" denildi.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu yıl 2. kez temettü kararı almıştı. Şirket pay başına brüt 26,9819558 TL, net 24,2837602 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Kasım 2024. Ödeme tarihi ise 12 Kasım olarak açıklandı. Türk Traktör KAP'a yaptığı bildirimde "Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 08 Kasım 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" demişti.


 

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