Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (TNZTP) - % 70,70241

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 128.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda tamamı 2023 yılı karından ve VUK kayıtlarının enflasyon muhasebesine tabi tutulması neticesinde oluşan finansal tablolarda ise tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 193.231.529,22-TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 90.499.097-TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 15.11.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.



ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY) - % 6796,55172

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Yönetim Kurulumuzun 08.11.2024 tarihli kararı ile Şirketimizin mevcut 145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, "Emisyon Primi", "Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları", "Geçmiş Yıl Karları" ve "Özel Fonlar" hesabından karşılanmak üzere 9.855.000.000 TL arttırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 10.000.000.000 TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak 15.11.2024 (bugün) tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

