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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (29 Ağustos)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 29 Ağustos 2024. İşte o şirketler:

29 Ağustos 2024 | 01:13
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (29 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün (29 Ağustos) 3 şirketin hisse senedinde temettü dağıtımı nedeniyle fiyat düzeltmeleri yapılacak. İşte 29 Ağustos'tanitibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek hisseler:

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. 3. taksit olan net 0,5522639 TL için nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos, ödeme tarihi 3 Eylül.

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Pay başına brüt 0,7663742 TL, net 0,6897367 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos, ödeme tarihi 3 Eylül.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)
Pay başına brüt 0,2000000 TL, net 0,1800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos, ödeme tarihi 3 Eylül.

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Astor Enerji'den ikinci çeyrek değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (28 Ağustos)
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü avansı kararı
SPK'den 1 şirkete bedelli, 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
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