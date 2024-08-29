Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (29 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bugün (29 Ağustos) 3 şirketin hisse senedinde temettü dağıtımı nedeniyle fiyat düzeltmeleri yapılacak. İşte 29 Ağustos'tanitibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek hisseler:
AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. 3. taksit olan net 0,5522639 TL için nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos, ödeme tarihi 3 Eylül.
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Pay başına brüt 0,7663742 TL, net 0,6897367 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos, ödeme tarihi 3 Eylül.
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)
Pay başına brüt 0,2000000 TL, net 0,1800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos, ödeme tarihi 3 Eylül.