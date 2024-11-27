Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (26 Kasım)

Borsada dün 10 şirket payların geri alınmasına ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. İşte saat 23.59 itibarıyla dünkü pay geri alım işlemlerini duyuran şirketler:

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 26.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 59,8614 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 49.751 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.834.894 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,2386'dır.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 26.11.2024 tarihinde 7,30 – 7,32 TL fiyat aralığından (ortalama 7,311 TL) 30.754 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 12.727.709 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 21.874.740 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,19)

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 26.11.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 26.11.2024 tarihinde 30,70 - 30,80 TL fiyat aralığından toplam 340.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 15.620.000 adete ulaşmıştır

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 26.11.2024 tarihinde 2,1700 - 2,2000 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1850 TL) 200.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 26.900.705 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,25)

NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, 26.11.2024 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 46,02 TL- 46,26 TL fiyat aralığından 47.000 TL toplam nominal bedelli 2.169.460 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.11.2024 tarihi itibarıyla %6,36 sınırına ulaşmıştır.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 26.11.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,36 TL - 17,41 TL fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.11.2024 tarihi itibariyle %2,59'a ulaşmıştır.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 26.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,20 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.284.590 TL'ye (3.284.590 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,23'dir.

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 26.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 76,75-77,80 TL (ağırlıklı ortalama 77,47) fiyatından toplam 185.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 8.435.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %2,2797'dir.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Açıklama şöyle: 23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 26.11.2024 tarihinde 30.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 11.394.383 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,8765)

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 24.10.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 26.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 17,30 TL fiyattan 50.000 TL nominal değerli PCILT payları Şirketimizce geri alınmıştır.

