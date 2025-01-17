ARA
DOLAR
35,55
0,35%
DOLAR
EURO
36,62
0,04%
EURO
GRAM ALTIN
3101,43
0,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
9866,73
1,30%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (16 Ocak)

Borsa İstanbul'da şu ana kadar 5 şirket dünkü (16 Ocak) pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte o şirketler:

17 Ocak 2025 | 00:58
Son Güncellenme: 17 Ocak 2025 | 01:45
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (16 Ocak)

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 16.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 65,80-66,20 TL (ağırlıklı ortalama 65,95 TL) fiyatından toplam 152.620 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 11.610.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %3,1378'dir.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 16.01.2025 tarihinde 7,85 - 7,94 TL fiyat aralığından (ortalama 7,887 TL ) 150.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 14.878.638 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 24.025.669 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,40)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 16.01.2025 tarihinde 2,1700 - 2,2200 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1950 TL) 300.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 29.713.320 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,38)

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 16.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,96 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.000.000 TL'ye (4.000.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,72' dir.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

16.01.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 21,28 TL - 21,38 TL fiyat aralığından 14.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.01.2025 tarihi itibariyle %2,98'e ulaşmıştır.
 

İlgili Haberler
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
Borsada bugün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Borsada bugün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
0
  • ALTIN GRAM - TL 3101,43 0,26%
  • ALTIN ONS 2713,51 -0,08%
  • BIST 100 9866,73 1,3%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,287 0,052%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43991 0,01111%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,46 -0,2359%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,5497 0,3452%
  • EURO/DOLAR 1,0302 0,0228%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6235 0,0364%
  • STERLIN/DOLAR 1,22349 0,03638%
Borsa Haberleri
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı
Borsada bugün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Trabzonspor (TSPOR) ayrılığı KAP'a bildirdi
Küresel borsalarda algoritmik işlemler yaygınlaşıyor
Üçüncü halka arzı gerçekleştiriyor: Talep toplama başladı
ASELSAN'dan KAP'a 'yatırım' açıklaması
GERİ
İLERİ
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
Turkcell'in 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracında talep toplama süreci tamamlandı
Borsada bugün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Trabzonspor (TSPOR) ayrılığı KAP'a bildirdi
Küresel borsalarda algoritmik işlemler yaygınlaşıyor
Üçüncü halka arzı gerçekleştiriyor: Talep toplama başladı
ASELSAN'dan KAP'a 'yatırım' açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL