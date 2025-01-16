Borsada bugün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket (16 Ocak)

PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PEKGY) / Yüzde 100 bedelli

Şirket bugün KAP'a nakit sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararını bildirdi. Açıklamaya göre şirket yönetim kurulu 16.01.2025 tarihli toplantısında; şirketin 15.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 2.500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000 TL tutarında artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına, artırılacak 2.500.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların beheri 1,00 TL nominal değerli 157.377.360 TL'lik kısmının A grubu ve nama yazılı, 2.342.622.640 TL'lik kısmının B grubu ve hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına karar verdi. Şirket, onay için SPK'ya başvuracak.



ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ARZUM) / Yüzde 831,38776 bedelsiz

Şirketten bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin revize esas sözleşme tadil tasarısı hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle: Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 14.10.2024 ve 18.10.2024 tarihinde bildirdiğimiz Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımının tescil edilmesi ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişmesi dolayısıyla revize edilmiştir. Buna istinaden tadil tasarısının yeni hali ekte paylaşılmıştır.



