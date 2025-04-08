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Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket

Borsa İstanbul'da dün (7 Nisan) 6 şirketten kar payı dağıtıma (nakit/pay biçiminde) konusunda açıklamalar geldi.

08 Nisan 2025 | 08:30
Son Güncellenme: 08 Nisan 2025 | 08:42
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket

Borsada dün temettü dağıtmaya ilişkin açıklama yapan şirketler şöyle:

1 ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALCAR)

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALCAR) Pay başına brüt 63,2175000 TL, net 53,7348750 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan 2025.

2 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ (SAFKR)

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ (SAFKR) Yönetim kurulunun kâr payından karşılanmak üzere %467,37588 oranında bedelsiz pay verme teklifi genel kurulda kabul edildi.

3 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES)

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES) Pay başına brüt 0,0588235 TL, net 0,0499999 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Haziran, ödeme tarihi ise 4 Haziran.

4 KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN)

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN) Pay başına brüt 0,3037974 TL, net 0,2582277 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belli değil.

5 DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA)

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA) Şirket temettü kararına ilişkin taksit tutarlarında düzeltme açıklaması yaptı. 3 taksit halinde toplanda pay başına brüt 0,2400960 TL, net 0,2040814 TL temettü dağıtılacak. Her bir taksit net 0,0714285 TL. Ödemeler eylül, ekim ve kasım aylarında.

6 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM)

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM) Pay başına brüt 0,4347826 TL, net 0,3695652 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi 8 Mayıs.
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