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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket

Borsa İstanbul'da bu hafta (7-11 Nisan) temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket bulunuyor.

05 Nisan 2025 | 17:00
Son Güncellenme: 08 Nisan 2025 | 08:43
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket şöyle:

1 AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON) Pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Nisan, ödeme tarihi 10 Nisan.

2 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY)

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY) Pay başına brüt 12,64 TL, net 12,64 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Nisan, ödeme tarihi 11 Nisan.

3 KOÇ HOLDİNG A.Ş. (KCHOL)

KOÇ HOLDİNG A.Ş. (KCHOL) Pay başına brüt 6,88 TL, net 5,848 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi 14 Nisan.

4 ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALCAR

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALCAR Pay başına brüt 63,2175000 TL, net 53,7348750 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan, ödeme tarihi ise 14 Nisan 2025

5 LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER) 5 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettü dağıtacak. Net 0,1212120 TL olan 1. taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Nisan, ödeme tarihi 15 Nisan.
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