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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da dün (18 Mart 2025) 3 şirketten kar payı dağıtımına ilişkin KAP'a açıklamalar yapıldı.

19 Mart 2025 | 09:26
Son Güncellenme: 19 Mart 2025 | 09:31
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket

Borsa İstanbul'da dün 1 şirket kesinleşen temettü kararını, 2 şirket ise yönetim kurullarının temettü tekliflerini duyurdu. Şirketlerden yapılan açıklamalar şöyle: 

1 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (AKCNS) / Kesinleşti

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (AKCNS) / Kesinleşti Şirket, dün genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 6,2680510 TL, net 5,3278433 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Mart, ödeme tarihi 26 Mart.

2 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY) / Teklif

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY) / Teklif 3 taksit halinde toplamda 4,9375000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. İlk iki taksit pay başına net 1,5 TL, son taksit net 1,9375 TL. İlk taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 29 Nisan... Diğer taksitler için önerilen tarihler ise Temmuz ve Ekim.

3 SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (SUMAS) / Teklif

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (SUMAS) / Teklif Pay başına brüt 2,0082256 TL, net 1,7069917 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Açıklamada, "Kâr dağıtım tarihinin 30 Eylül 2025 tarihini geçmemek üzere belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.
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