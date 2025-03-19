Borsa İstanbul'da dün 1 şirket kesinleşen temettü kararını, 2 şirket ise yönetim kurullarının temettü tekliflerini duyurdu. Şirketlerden yapılan açıklamalar şöyle:

1 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (AKCNS) / Kesinleşti Şirket, dün genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 6,2680510 TL, net 5,3278433 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Mart, ödeme tarihi 26 Mart.

2 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY) / Teklif 3 taksit halinde toplamda 4,9375000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. İlk iki taksit pay başına net 1,5 TL, son taksit net 1,9375 TL. İlk taksit için teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 29 Nisan... Diğer taksitler için önerilen tarihler ise Temmuz ve Ekim.