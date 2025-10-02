İHA'nın dün geçtiği habere göre BYD'nin Türkiye'deki 1 milyar dolarlık yatırımı kapsamında Manisa'da kurulması planlanan elektrikli ve hibrit araç üretim tesisinin şantiye alanında sessizlik sürüyor.
1 ŞUBATTA ALTYAPI ÇALIŞMASI OLMUŞTU
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2026 yılı sonunda yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste, şubat ayında altyapı çalışmaları için kamyon ve iş makineleri yoğun bir faaliyet göstermiş, haziran ayında ise çalışmalar tekrar durmuştu.
Aradan geçen 3 aylık süreye rağmen alanda herhangi bir iş makinesi hareketliliği ya da fiziki ilerleme gözlemlenmedi. Devasa fabrika sahasında şu anda sadece iki adet elektrik trafosunun yer aldığı görüldü.
3 HEDEF TARİH 2026
Öte yandan, eylül ayı başında Münih Otomobil Fuarı'nda açıklamalarda bulunan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, fabrika inşaatına mümkün olan en kısa sürede başlanacağını ve Türkiye'deki üretimin 2026'da başlayacağını duyurmuştu.
4 İLK FAZ PİL PAKET MONTAJI
Yatırımın ilk fazında pil paket montajının Türkiye'de yapılmasının planlandığı, bu kapsamda Manisa'da farklı birimlerden oluşan bir ekibin görev aldığı ifade edildi.
5 TEMMUZ AYINDAKİ TÜRKİYE İDDİASI
Öte yandan Reuters ise Temmuz ayında önemli bir iddiayı duyurmuştu. Haberdeki iddialar özetle şöyleydi:
- BYD, Macaristan'daki yeni fabrikasında elektrikli araçların seri üretimini 2026 yılına kadar erteleyecek ve ilk iki yıl boyunca tesisi kapasite altında çalıştıracak.
- BYD'nin Türkiye'deki yeni fabrikasında üretim planlanandan daha erken başlayacak. İş gücü maliyetlerinin daha düşük olduğu Türkiye'deki üretim, şirketin resmi açıklamalarının çok ötesine geçecek.