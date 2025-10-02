Arzum, sermayesini ikiye katladı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, bedelli sermaye artırımı sürecini tamamladı. Sermayesini iki katı artırarak 300 milyon TL’den 600 milyon TL’ye çıkaran Arzum; bu stratejik adımla finansal yapısını güçlendirmeyi, borçluluğu azaltmayı hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemeyi sürdürmeyi amaçlıyor.

DÖRT MİLYONLUK OKKA SATIŞININ 1 MİLYONU YURT DIŞINDAN!

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin köklü markalarından biri olan Arzum, dört nesildir evlerimizin içinde ve hayatlarımızın bir parçası. Biz sadece elektrikli ev aletleri üreten bir şirket değiliz; 59 yıldır kültürümüzü dünyaya taşıyan bir köprü olmak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şu an 50’den fazla ülkeye bir Türk adı ile ihracat gerçekleştiriyoruz. Öyle ki Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi ürünlerimiz Türkiye dahil tüm dünyada 4 milyon satış adedini aşarak bizleri gururlandırdı.”

Kolbaşı, “Arzum ailesi olarak, sattığımız her OKKA’nın bir adedini yurt dışına ulaştırarak dünyaya Türk Kahvesini sevdiren marka olmanın haklı gururunu 1 milyonluk yurt dışı satışıyla yaşadık. Bu sermaye artırımıyla sadece bilançomuzu güçlendirmiyoruz, aynı zamanda yatırımcılarımızın güvenini pekiştiren sağlam bir adım da atıyoruz. Hem Türkiye’de hem de global pazarlarda büyüme yolculuğumuza hız katacağız. Attığımız bu adım, sadece bugünün koşullarına uyum sağlamak değil, geleceğin güçlü Arzum’unu inşa etmek içindir. Sermaye yapımızı daha sağlam hale getiriyor, borçluluğumuzu azaltıyor ve yatırımlarımıza hız kazandırıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm detayların KAP ve yatırımcı ilişkileri kanallarında şeffaf biçimde paylaşıldığı vurgulandı.