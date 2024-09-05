Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle:

1 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG) Açıklama şöyle: Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç 3.755.551,80 ABD Doları ve KDV hariç 3.472.147,25 ABD Doları tutarında olmak üzere 2 ayrı Güneş Paneli Satış Sözleşmesi imzalanmıştır (KDV hariç toplam 7.227.699,05 ABD Doları).

2 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurt dışında yerleşik bir müşterimiz arasında toplam iki adet 220/66 kV trafo merkezinin mühendislik, enerji dağıtım sisteminin koruma, kontrol ve otomasyon kapsamları için 15.565.000,00 Euro toplam bedeli olan yeni bir iş sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır. Bu proje ülkenin enerji dağıtımının sürdürülebilirliği için önem taşıyan bir proje niteliğinde olup, gelecek dönemde benzer projelere referans olacak niteliktedir.