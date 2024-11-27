Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket (26 Kasım)

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

Açıklama şöyle: Şirketimizce 41.885.000 TL'lik (1.210.000 USD) pamuk satışı gerçekleştirilmiştir. Satışın 34.165.000 TL'lik kısmı yurt içi alıcılara, 7.720.000 TL'lik kısmı yurt dışı alıcılara yapılmış olup ürünlerin sevkiyatına başlanmıştır. Yurt dışı satış işlemi Çin'e yapılmış olup, 2024/2025 pamuk sezonunda Çin'e yapılan ilk ihracat işlemidir.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)

Açıklama şöyle: Şirketimiz'in 17.09.2024 tarihli özel durum açıklamasında, Ankara Balgat Turkuvaz Medya Merkezi Binası Mekanik Tesisat İşleri ihalesine vermiş olduğu teklifin Şirketimiz lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. İlgili projenin işvereni olan Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'nin yerine yeni işveren Esla Mühendislik Elektrik Elektronik İnş. Taah. Tic. A.Ş. ("Esla Mühendislik") olmuştur ve ilgili proje kapsamında bugün (26.11.2024) Şirketimiz ile Esla Mühendislik arasında nihai sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu Ankara Balgat Turkuvaz Medya Merkezi Binası Mekanik Tesisat İşleri için imzalanan sözleşme bedeli toplam 84.000.000 TL (KDV Dahil) olup projenin 6 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş. firmasından veri merkezi donanım, lisans temini, kurulum ve bakım hizmetleri kapsamında 2.282.000 USD + KDV sipariş almıştır. (İkimilyonikiyüzseksenikibin Amerikan Doları) Kamuoyuna ve Pay sahiplerimize duyurulur.

