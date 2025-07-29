Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket (28 Temmuz)

Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket şöyle:
1 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Şirketten dün KAP'a yapılan 2 açıklama şöyle:
Şirketimiz, bir savunma sanayi firması ile yapay zeka sistemleri altyapısı kurulumu için donanım tedariki kapsamında sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 4.260.000 USD'dir. (DÖRT-MİLYON-İKİ-YÜZ-ALTMIŞ-BİN-AMERİKAN DOLARI) (Türk Lirası Karşılığı 172.409.868 TL. YÜZ-YETMİŞ-İKİ-MİLYON-DÖRT-YÜZ-DOKUZ-BİN-SEKİZ-YÜZ-ALTMIŞ-SEKİZ-TÜRK LİRASI)
Şirketimiz, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açtığı Scale Out Sistemi ihalesinde en iyi fiyat teklifini vererek ihalede birinci olduğu tarafımıza bildirilmiştir. İhale bedeli KDV hariç 1.693.000 USD. (BİR-MİLYON-ALTI-YÜZ-DOKSAN-ÜÇ-BİN-AMERİKAN DOLARI) (Türk Lirası Karşılığı 68.518.757 TL. ALTMIŞ-SEKİZ-MİLYON-BEŞ-YÜZ-ON-SEKİZ-BİN-YEDİ-YÜZ-ELLİ-YEDİ-TÜRK LİRASI
2 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)
Şirketten dün KAP'a yapılan 2 açıklama şöyle:
Şirketimiz ile MASEERA ELECTRICAL MECHANICAL EQUIPMENTS firması arasında, firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – ABU DHABI'de bulunan Maximize Ethane Recovery & Monetization (MERAM)-EPC (ELECTRICAL & INSTRUMENT CABLE TRAY projesi için yaklaşık olarak 3.820.000,00-USD (ÜçMilyonSekizYüzYirmiBinAmerikanDoları) tutarında KABLO KANALI VE MERDİVEN siparişi alınmış ve bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır.
Şirketimiz ile INNOVO M E P ELECTROMECHANICAL WORKS L.L.C firması arasında firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAİ'de bulunan ST. REGIS RESIDENCES projesi için yaklaşık olarak 2.620.000,00 USD (İkiMilyonAltıYüzYirmiBinAmerikanDoları) tutarında BUSBAR siparişi alınmış ve bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır.
3 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)
Şirketimiz ile yurtiçi büyük ölçekli bir finans kuruluşu arasında, ilgili kurumun Türkiye genelinde hayata geçireceği şubeler için sabit ve hareketli mobilya imalatı ile uygulama hizmetlerini kapsayan uzun vadeli bir çerçeve sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje, 5 yıl süreyle devam edecek olup, iş kapsamı her yıl ilgili kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir.İşbu sözleşme, şirketimizin mevcut iş hacmini olumlu yönde etkileyecek olup, kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
4 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle: Şirketimiz, yurt içi yerleşik bir şirketten bugün (28.07.2025) kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı KDV hariç 2.190.000 (İkiMilyonYüzDoksanBin) EUR 'dur.