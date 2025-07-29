Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket (28 Temmuz)

Şirketten dün KAP'a yapılan 2 açıklama şöyle:

Şirketimiz ile MASEERA ELECTRICAL MECHANICAL EQUIPMENTS firması arasında, firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – ABU DHABI'de bulunan Maximize Ethane Recovery & Monetization (MERAM)-EPC (ELECTRICAL & INSTRUMENT CABLE TRAY projesi için yaklaşık olarak 3.820.000,00-USD (ÜçMilyonSekizYüzYirmiBinAmerikanDoları) tutarında KABLO KANALI VE MERDİVEN siparişi alınmış ve bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır.

Şirketimiz ile INNOVO M E P ELECTROMECHANICAL WORKS L.L.C firması arasında firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAİ'de bulunan ST. REGIS RESIDENCES projesi için yaklaşık olarak 2.620.000,00 USD (İkiMilyonAltıYüzYirmiBinAmerikanDoları) tutarında BUSBAR siparişi alınmış ve bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır.