Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (28 Temmuz)

Pay başına brüt 0,6621621 TL, net 0,6621621 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli değil. Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi. Şirkette KAP'a yapılan açıklama şöyle:

2024 yılı kar dağıtımına ilişkin 24.06.2025 Tarih ve 6 Sayılı Yönetim Kurulu kararının kabul edilmeyerek, Olağanüstü Yedeklerden 28.730.859,04 TL, 2024 yılına ait dağıtılabilir net karından 20.269.140,96 TL olmak üzere toplam 49.000.000 TL net nakit kar payı dağıtılmasına, kar payı dağıtımı sonrası TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre kalan karın ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, kar payı dağıtımının en geç hesap dönemi sonu itibarıyla yapılması şartıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.