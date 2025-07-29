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  • Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (28 Temmuz)

Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (28 Temmuz)

Borsa İstanbul'da dün (28 Temmuz) 3 şirket KAP'a genel kurulda onaylanan temettü dağıtma kararlarını duyurdu.

29 Temmuz 2025 | 01:38
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2025 | 02:37
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (28 Temmuz)

Borsa İstanbul'da dün kar payı açıklayan 3 şirket şöyle oldu.
 

1 DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (ARASE)

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (ARASE)

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'den yapılan bildirime göre şirket pay başına brüt 2,20 TL, net 1,87 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli değil.  Yapılan açıklamaya göre genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi.
 

2 SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. (SONME)

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. (SONME)

Pay başına brüt 0,6621621 TL, net 0,6621621 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli değil. Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi. Şirkette KAP'a yapılan açıklama şöyle:

2024 yılı kar dağıtımına ilişkin 24.06.2025 Tarih ve 6 Sayılı Yönetim Kurulu kararının kabul edilmeyerek, Olağanüstü Yedeklerden 28.730.859,04 TL, 2024 yılına ait dağıtılabilir net karından 20.269.140,96 TL olmak üzere toplam 49.000.000 TL net nakit kar payı dağıtılmasına, kar payı dağıtımı sonrası TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre kalan karın ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, kar payı dağıtımının en geç hesap dönemi sonu itibarıyla yapılması şartıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

3 SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SUNTK)

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SUNTK)

Pay başına brüt 1,0941176 TL, net 0,9299999 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli değil. Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi.
 
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