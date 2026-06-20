Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var

Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak Radar, Hava Savunma, Elektro-Optik ve Haberleşme Sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 Milyon ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır.

-ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780.000.000 Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecektir.