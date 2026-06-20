Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak Radar, Hava Savunma, Elektro-Optik ve Haberleşme Sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 Milyon ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır.
-ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780.000.000 Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
2 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile Pakistan'ın önde gelen teknoloji şirketlerinden Computer Marketing Company (CMC) arasında; e-Devlet uygulamaları, kamu bilgi sistemleri, dijital dönüşüm, yapay zekâ, siber güvenlik ve savunma sanayi yazılımları alanlarında ortak projeler geliştirilmesi, teknoloji transferi gerçekleştirilmesi ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıştır. Söz konusu iş birliğinin, Şirketimizin uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Pakistan pazarında yeni iş birlikleri ve uzun vadeli ticari fırsatlar oluşturmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.
3 EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR)
Açıklama şöyle:
-Şirketimiz, Yurt içinde yerleşik bir firmadan, Kırgızistan'da bulunan Elektrik projelerinde kullanılmak üzere ‘‘Muhtelif Hava Yalıtımlı Orta Gerilim Modüler Hücre'' (İhraç Kayıtlı) satışı konusunda sipariş almıştır. Siparişin toplam bedeli 988.848 USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile 45.754.000, TL)
4 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. (TRILC)
Açıklama şöyle:
-Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. tesislerinde üretimi gerçekleştirilen tüm ilaçların eczane pazarındaki pazarlama ve dağıtımını yapmak üzere, Pharexpo İlaç Ecza Deposu Medikal Mühendislik Dış Tic.Ltd.Şti. ile münhasırlık anlaşması imzalanmıştır. Firmamız ürünlerinin Eczane pazarından alacağı payın ciro ve ebittamızı yükselterek katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
5 TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz , ABD'nin Virginia eyaletinde yapılacak lüks konut projesi inşaatı için mermer tedarik anlaşması yapmıştır. Sipariş toplamı 259.377 ABD Dolarıdır. Sevkiyatların Haziran 2026 sonu itibariyle başlaması, Ağustos 2026 sonu itibariyle tamamlanması öngörülmektedir.
-Şirketimiz , Kuveyt de yapılacak Avm Otel projesi inşaatı için mermer tedarik anlaşması yapmıştır. Sipariş toplamı 310.797 ABD Dolarıdır. Sevkiyatların Ağustos 2026 başı itibariyle başlaması, Eylül 2026 başı itibariyle tamamlanması öngörülmektedir.
6 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. ((PCILT)
Açıklama şöyle:
-Şirketimiz PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklarından UP İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. (United UP ) ile Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydınlı Grup) arasında US Polo Assn. , Pierre Cardin, Cacharel markaları için online medya planlama hizmeti verilmesi konusunda anlaşma imzalanmıştır.
7 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Açıklama şöyle:
-Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurtiçinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşterisi arasında vergiler hariç 13.358.250 ABD doları tutarında yeni bir "Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi" imzalanmıştır. Projede tesislerimizde üretilecek yerli güneş panelleri kullanılacaktır. Sözleşme çerçevesinde avans ödemesi bağlı ortaklığımıza yapılmıştır.
8 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)
Açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile Birleşik Arap Emirlikleri / Dubai'de yerleşik CHINA STATE (Middle East) firması arasında, firmanın Dubai'de bulunan DUBAI ISLAND - BLUE WATER DUBAI isimli projesi için BUSBAR ve ilişkili ekipman ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik ve yaklaşık olarak 10.660.000,00 AED (OnMilyonAltıYüzAtmışBin-UAE Dirhemi) bedelli tedarik sözleşmesi imzalanarak sipariş alınmış ve bahsi geçen ürünlerin üretim süreci başlamıştır.
9 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Açıklama şöyle:
-Mesa Mesken İnşaat Anonim Şirketi İle Mesa Yenikent Projesi işi için Hazır Beton Temini işi Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 1.350.000.000 TL (BirmilyarüçyüzellimilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)
10 GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR)
Açıklama şöyle:
-1.10.2025 tarihli KAP Duyurumuzda, Şirketi'mizin, Kazakistan'da Meyve Konsantresi, Püre ve Püre konsantre fabrikası kurulması projesini yürütmek üzere oluşturulan uluslararası bir konsorsiyumda Proje Yürütücüsü olarak sözleşme imzaladığını, söz konusu proje kapsamında, kurulacak fabrikanın proses makine ve ekipmanlarının seçimi, tedariği ve kurulumu faaliyetlerinden Şirket'imizin sorumlu olacağı, kurulum ve operasyon konusunda Şirket'imizin bilgi birikiminin kullanılacağı duyurulmuştur. Fabrikanın yatırım maliyeti yaklaşık 18 milyon ABD (On sekiz milyon Amerikan Doları) (TCMB Döviz Alış Kuru 46.2460 üzerinden 832.428.000 Türk Lirası) olup, yatırımın finansmanı Kazakistanlı yatırımcı tarafından karşılanmakta ve Şirketimiz açısından bir yatırım maliyeti bulunmamaktadır. Yapılan yatırımın 19.06.2026 tarihinde kısmi açılışı yapılmış olup, 2026 yılının Eylül ayında tamamlanması beklenmektedir. Bu iş birliği sonucunda, Şirket'imizin karlılığına 1 milyon USD (Bir milyon Amerikan Doları) (TCMB Döviz Alış Kuru 46.2460 üzerinden 46.246.000 Türk Lirası) katkı beklenmektedir. Söz konusu katkının 2025 yıl sonu karına oranı %10 olup, anılan tutarın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde mali tablolarımıza yansıması planlanmaktadır. Ayrıca, anılan işbirliği ile Şirket'imize ürün alım imtiyazı ve garantisi verilmiş olup, Şirket'imize yıl boyunca hammadde ve ürün tedarik zincirinde çeşitlenme ve süreklilik sağlaması amaçlanmaktadır.