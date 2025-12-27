Dondurucu soğuklar geliyor: Hafta sonu yurt genelinde hava nasıl olacak?

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Rusya kaynaklı soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir ölçüde düşecek.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava nasıl olacak?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKOM'dan İstanbul için uyarı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da önümüzdeki 6 ila 8 gün boyunca İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacağını duyurdu.

Kentte dondurucu soğukların etkili olacağı belirtilen açıklamada, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgeleri ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

12 kent için turuncu uyarı yapıldı

MGM, Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için turuncu kodlu uyarı yayımlayarak kuvvetli kar yağışına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

26 il için sarı alarm

Öte yandan, Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

27 Aralık Pazar günü hava nasıl olacak?

MGM, Pazar günü için hava tahminlerini de paylaştı. Buna göre, yurdun doğu ve iç kesimlerinde kar etkisini gösterecek. Karadeniz'de yağışlı hava hakim olacak.

AKOM, pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görüleceğini duyurdu.