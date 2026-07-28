Ağustos ayı kira artış oranı 2026: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Yeni kira tutarı nasıl hesaplanır?

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, uygulanacak zam oranının netleşmesini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileriyle kesinleşecek kira artış oranı öncesinde yeni kira bedelinin nasıl hesaplanacağı da merak konusu oldu. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira tutarı nasıl hesaplanacak?