Ağustos ayı kira artış oranı 2026: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Yeni kira tutarı nasıl hesaplanır?

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, uygulanacak zam oranının netleşmesini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileriyle kesinleşecek kira artış oranı öncesinde yeni kira bedelinin nasıl hesaplanacağı da merak konusu oldu. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira tutarı nasıl hesaplanacak?
1 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?
Ağustos ayında geçerli olacak kira artış oranı, temmuz ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. TÜİK'in 3 Ağustos 2026'da duyuracağı temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte kira zam oranı da netlik kazanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerindeki 12 aylık ortalama değişim oranı, ağustos ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek üst sınırı belirleyecek.
2 Temmuz ayı kira artış oranı kaçtı?
Temmuz ayında kira artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasındaki değişim esas alınarak yüzde 32,03 olarak uygulanmıştı.
3 Ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?
Temmuz ayı enflasyonunun piyasa tahminleri doğrultusunda aylık yüzde 1,68 olarak açıklanması durumunda, Ağustos 2026’da geçerli olacak kira artış oranının düşüş göstermesi öngörülüyor.
4 Ağustos ayı kira zammı nasıl hesaplanır?
Kira artış oranı, kira sözleşmesinin yenilendiği aydan bir önceki aya ait 12 aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle ağustos ayında geçerli olacak kira zammının hesaplanmasında temmuz ayı enflasyon verileri baz alınacak.
Belirlenen yasal üst sınır, mevcut kira bedeline uygulanarak zam tutarı hesaplanıyor ve bu tutarın mevcut kiraya eklenmesiyle yeni kira bedeli ortaya çıkıyor.
Örnek hesaplama:
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Ağustos 2026 kira artış oranı beklentisi: %31,86
Zam tutarı: 9.558 TL
Yeni aylık kira bedeli: 39.558 TL