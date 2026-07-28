Fibabanka ve Nakitera’dan B2B tahsilatta iş birliği

Fibabanka, Nakitera ile yaptığı iş birliğiyle Taksitli Ticari Kredi çözümünü hayata geçirdi. Nakitera Kredi Geçidi üzerinden çalışan model, B2B ödemelerde alıcılara vade esnekliği sunarken satıcıların tahsilatlarını saniyeler içinde tamamlamasına imkân veriyor. Böylece ticari işlemlerde hız artarken, nakit akışı yönetimi daha esnek bir yapıya kavuşuyor.

Nakitera’nın Kredi Geçidi altyapısı üzerinden çalışan modelde alıcı firmalar ödemelerini kendi nakit akışlarına uygun şekilde taksitlendirebilirken, satıcı firmalar tahsilatlarını anlık olarak gerçekleştirebiliyor. Böylece ticari işlemlerde hız, süreklilik ve öngörülebilirlik aynı anda sağlanıyor.

Bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi vizyonuyla hareket eden Fibabanka, finansmana erişimi kolaylaştıran ve dijital ticaretin ihtiyaçlarına uyum sağlayan iş birliklerini ekosistem stratejisinin merkezine yerleştiriyor. Nakitera’nın yenilikçi teknoloji altyapısıyla hayata geçirilen bu çözüm de geleneksel bankacılık reflekslerinin yeni nesil fintek çevikliğiyle birleştiğinde kurumsal finansmana nasıl yön verebileceğini gözler önüne seriyor. Dijitalleşen ticarette ödeme ve tahsilat süreçlerinin kritik hale gelmesiyle birlikte, işletmeler için hız ve nakit akışı yönetimi öne çıkıyor. Yeni model, bu ihtiyaca yanıt vererek B2B ticarette tarafların farklı finansal beklentilerini aynı yapıda buluşturuyor.

Fibabanka Mobil Kanallar Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sertan Eratay, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıran, süreçlerini sadeleştiren ve hız kazandıran çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Nakitera ile yaptığımız çalışma da B2B ticarette nakit akışını daha yönetilebilir hale getirirken, dijital ekosistem yaklaşımımızı güçlendiriyor. Banka-fintech iş birliklerinin finansal hizmetleri daha erişilebilir ve entegre hale getirdiğine inanıyoruz.”

Nakitera Genel Müdürü Bulut Arukel ise şu ifadeleri kullandı: “Fibabanka ile geliştirdiğimiz bu yapı, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırırken tahsilat süreçlerini de önemli ölçüde hızlandırıyor. Bankacılık kasları ile fintek dinamizminin birleştiği bu modelin, ticari ekosistemin büyüme hızını doğrudan artıracağına inanıyoruz.”

