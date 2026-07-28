Özyeğin Üniversitesi'nden 6 yeni araştırma merkezi

Özyeğin Üniversitesi, araştırma ekosistemini altı yeni araştırma merkeziyle genişletiyor. Üniversite farklı fakültelerden akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör paydaşlarını aynı çatı altında bir araya getirerek toplumsal ve sektörel sorunlara uygulanabilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren yedi araştırma merkezine ek olarak, araştırma ekosistemini güçlendirmek amacıyla ÖzÜ HealthTech (Sağlık Teknolojileri Araştırma Merkezi), Fiziksel Yapay Zeka ve Robotik Araştırma Merkezi, Yeni Nesil Yapay Zeka Teknolojileri Araştırma Merkezi, Entegre Enerji Girişimi (IEI), Çalışma, Kapsayıcılık ve Sosyal Eşitlik Araştırma Merkezi (WISE) ile ÖzÜ / İstanbul Tasarım Enstitüsü araştırma yapılanmasına kazandırıldı.

"Geleceğin sorunları tek bir disiplinle çözülemeyecek"

Özyeğin Üniversitesi Araştırma, İnovasyon ve Etkiden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun, yeni araştırma merkezlerine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi; “Bugün üniversitelerin en önemli sorumluluğu; farklı disiplinleri bir araya getirerek bu bilgiyi toplum, kamu ve sanayi için değere dönüştürecek araştırma ve inovasyon ekosistemleri kurmaktır. Çünkü günümüz dünyasında geleceğin sorunlarının tek bir disiplinle çözülemeyeceği aşikardır. Önümüzdeki dönemde en büyük farkı da disiplinlerarası araştırma yaklaşımını benimseyen kurumlar yaratacaktır. Özyeğin Üniversitesi olarak mühendisleri, sosyal bilimcileri, tasarımcıları ve sağlık araştırmacılarını aynı ekosistemde buluşturuyor; hayata geçirdiğimiz yeni araştırma merkezleriyle sağlık teknolojileri, yapay zeka, robotik, enerji ve sosyal dönüşüm gibi geleceğin kritik alanlarında iş birliklerini daha da güçlendiriyoruz".

"Araştırma ekosistemleri ülkelerin rekabet gücünü belirleyecek"

Prof. Dr. Aksun, üniversitelerin rekabet gücünü belirleyen önemli aktörler olduğunu belirterek, “Bilimsel bilginin ekonomik değere, teknolojik yeniliğe ve toplumsal faydaya dönüşmesi; üniversiteler, kamu, sanayi ve girişimcilik ekosistemleri arasında kurulan güçlü iş birlikleriyle mümkün. Bu vizyon ile değerlendirdiğimizde, araştırma ekosistemlerinin önümüzdeki dönemde ülkelerin rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olacağını söylemek gerekir. Özyeğin Üniversitesi olarak hedefimiz de bu iş birliklerini güçlendirerek ülkemizin küresel rekabet gücüne katkı sağlayan, etki odaklı bir araştırma ekosistemi inşa etmektir” dedi.

Köklü araştırma altyapısı, yeni uzmanlık merkezleriyle büyüyor

Özyeğin Üniversitesi'nin araştırma ekosistemine kazandırdığı yeni merkezler; sağlık teknolojileri, yapay zeka, robotik, enerji, tasarım ve sosyal dönüşüm gibi stratejik alanlarda disiplinlerarası araştırmaları güçlendirirken, bilimsel bilginin uygulamaya ve toplumsal faydaya dönüşmesini hedefliyor.

Bu kapsamda kurulan ÖzÜ HealthTech, sağlık teknolojilerinde yeni nesil çözümler geliştirirken; Fiziksel Yapay Zeka ve Robotik Araştırma Merkezi ile Yeni Nesil Yapay Zeka Teknolojileri Araştırma Merkezi yapay zekanın farklı uygulama alanlarında araştırma kapasitesini güçlendiriyor. Entegre Enerji Girişimi (IEI) enerji dönüşümüne yönelik disiplinlerarası çalışmaları tek çatı altında toplarken, Çalışma, Kapsayıcılık ve Sosyal Eşitlik Araştırma Merkezi (WISE) çalışma yaşamına ilişkin veri odaklı politika ve çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor. ÖzÜ / İstanbul Tasarım Enstitüsü ise tasarımın toplumsal ve kültürel dönüşümdeki rolünü merkeze alan araştırmalarıyla bu ekosistemi tamamlıyor.

Özyeğin Üniversitesi, yeni araştırma merkezlerini yıllar içinde oluşturduğu güçlü araştırma altyapısı üzerine inşa ediyor. Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM), Enerji Verimli Elektronik ve Aydınlatma Teknolojileri Merkezi (EVATEG), Finans Mühendisliği Merkezi (FMM), Teknoloji Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ÖzÜÇAM Çift ve Aile Merkezi, disiplinlerarası araştırmaları ve sanayi iş birlikleriyle bu ekosistemin temelini oluşturuyor. Türkiye'nin optik kablosuz haberleşme alanındaki ilk AR-GE merkezi olan OKATEM'in de yer aldığı bu altyapı, yeni merkezlerle birlikte sağlık teknolojileri, yapay zeka, enerji ve sosyal dönüşüm gibi stratejik alanlarda daha da güçleniyor.

