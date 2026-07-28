504 bini aşkın haneyi ilgilendiriyor: Beklenen ödemeler hesaplara geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında temmuz ayına ilişkin ödemelerin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Destekten kimler yararlanabilir?

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2023 yılında düzenli sosyal yardımlar kapsamına alınarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Destekten hanelerin yararlanabilmesi için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerektiğini hatırlatan Göktaş, ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de karşılanması gerektiğini vurguladı.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Göktaş, vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde yeniden başvuru yapmaksızın yararlanabildiğini belirterek, ikamet ettikleri haneye ait faturalarını e-ailem.aile.gov.tr adresindeki fatura ödeme hizmeti üzerinden ya da Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartları ile Halkbank/TAM ATM'leri aracılığıyla ödeyerek, illeri için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak faydalanabildiklerini ifade etti.

Destek programı kapsamında ödeme tutarlarının iller arasındaki sıcaklık farklılıkları dikkate alınarak değişiklik gösterdiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Desteğimiz, yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönem için iki ayda bir ödenmektedir. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2026 yılı Temmuz dönemi ödemelerinde 504 bin 638 hak sahibine toplam 158 milyon 836 bin lira ödeme gerçekleştirdik. 2026 yılında ise 617 bin 680 hak sahibine toplam 1 milyar 69 milyon lira destek sağladık."