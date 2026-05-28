Gelir tarafında e-ticaret ve bulut devi Amazon, ocak-mart döneminde elde ettiği 181,5 milyar dolarlık gelirle ilk sırada yer aldı. Amazon Web Services (AWS) tarafındaki hızlanan büyüme şirketin gelir artışını destekledi.

Amazon'u 111,2 milyar dolar gelir kaydeden Apple ve 109,9 milyar dolar gelir sağlayan Alphabet izledi. Microsoft 82,9 milyar dolar, Nvidia 81,6 milyar dolar, Meta 56,3 milyar dolar ve Tesla 22,4 milyar dolar çeyreklik gelir bildirdi.

Şirketlerin son bilanço dönemlerindeki gelir artışı, Nvidia için yüzde 85, Meta için yüzde 33, Alphabet için yüzde 22, Microsoft için yüzde 18, Amazon ve Apple için yüzde 17 ve Tesla için yüzde 16 oldu.

Gelir tutarında da son sırada yer alan Tesla'nın, kar ve gelir artışı oranıyla da rakiplerinin gerisinde kalması dikkati çekti.