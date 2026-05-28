Tarihi Yarımada önünde görsel şölen: Yunuslar gemilerle yarıştı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da etkili olan açık ve güneşli hava Boğaz'da eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Karadeniz ve Marmara Denizi arasındaki geçiş noktası olan İstanbul Boğazı'nda deniz suyu birçok noktada turkuaz renge büründü. Havadan çekilen görüntülerde özellikle tarihi yarımada açıklarında oluşan turkuaz renk tonları dikkat çekti.