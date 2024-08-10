Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket

Borsa İstanbul'da 12-16 Ağustos haftası temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 5 şirket bulunuyor. İşte o şirketler ve temettü ödeme tarihleri:



1 SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN) Pay başına brüt 0,2500000 TL, net 0,2250000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos

2 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR) Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit olan net 0,7575834 TL kar payı için hak kullanım tarihi 13 Ağustos, ödeme tarihi 15 Ağustos.

3 ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS) Pay başına brüt 0,8152173 TL, net 0,7336955 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Ağustos, ödeme tarihi 16 Ağustos.

4 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN) Pay başına brüt 0,0600000 TL, net 0,0540000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ağustos, ödeme tarihi 19 Ağustos.