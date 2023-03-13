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13 Mart borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,14 değer kaybederek günü 5.323,19 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

13 Mart 2023 | 19:29
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13 Mart borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 61,37 puan azalarak 5.323,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,31 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5.414,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.283,02, en yüksek 5.429,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 azalışla 5.323,19 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 4,36 ve holding endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
  • Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, mali endeks yüzde 2,45 ve hizmetler endeksi yüzde 1,03 değer kaybederken, sanayi endeksi yatay seyretti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 60,55 puan ve yüzde 1,02 düşüşle 5.869,70 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi.
  • İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Yapı Kredi ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARININ VERİLERİ

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunacağını aktaran analistler, yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5200 seviyesinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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