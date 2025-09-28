KOSGEB'den destek aldı, bu işi ve kendi markasını kurdu

"Pasta yapmayı çok seviyordum, bu alana yöneldim. Çikolata ve kahve üretimine de başladım. Türkiye'de özellikle kahve üreten çok insan yok, kahvede yoğunlaştım. Kendi markamı kurdum, patentini aldım, şu anda 'Marvin' markası altında kendi kahvelerimi üretiyorum. 'Denizden gelen dost' anlamında. Kuruluş desteği ile Genç Kadın Girişimci desteği için başvurdum ve yaptığım işlerle destek almaya hak kazandım. İlk açtığımızda çok yararlı oldu."