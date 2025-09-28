Pazartesi 2 şirkette bedelsiz sermaye artımı var: Yüzde 150 ve 400

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgi verildi: Şirketimiz Çıkarılmış Sermayesinin bedelsiz artırımına ilişkin ihraç edilecek kaydi paylarla ilgili olarak; kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.09.2025 olarak belirlenmiştir.