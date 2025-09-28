ARA
  Pazartesi 2 şirkette bedelsiz sermaye artımı var: Yüzde 150 ve 400

Pazartesi 2 şirkette bedelsiz sermaye artımı var: Yüzde 150 ve 400

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 29 Eylül 2025.


Pazartesi 2 şirkette bedelsiz sermaye artımı var: Yüzde 150 ve 400

Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket şöyle:

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM) / Yüzde 150

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM) / Yüzde 150

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgi verildi: Şirketimiz Çıkarılmış Sermayesinin bedelsiz artırımına ilişkin ihraç edilecek kaydi paylarla ilgili olarak; kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.09.2025 olarak belirlenmiştir. 

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGYO) / Yüzde 400

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGYO) / Yüzde 400

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.09.2025 tarihinde onaylanmış olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 1.052.867.611,84 TL artırılarak 263.216.902,96 TL'den TL 1.316.084.514.81 TL ‘ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 29.09.2025 olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
