Borsada geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi açıklaması yapan şirketler şöyle:
1 DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. (DGATE)
Açıklamalar şöyle:
Şirketimiz, sürdürülebilir büyüme vizyonumuz ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yeni ve önemli bir iş birliğini kamuoyu ile paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duymaktadır.
Daha önce kamuya duyurduğumuz üzere, Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan "Cihaz Dağıtım Hizmeti ve Tedarik Sözleşmesi"nin Şirketimize devri hususunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Rekabet Kurulu'nun 31.07.2025 tarihli toplantısında söz konusu Ticari Sözleşme Devri Protokolü'ne bireysel muafiyet tanınması kararı alınmış olup, bu karar 01.08.2025 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Bu kapsamda, 19.09.2025 tarihinde Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan anlaşma neticesinde, devre konu sözleşmenin 01.10.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Sözleşme devrine ilişkin bedel 8.000.000 ABD Doları + KDV olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sözleşme, 01.10.2025 itibarıyla beş (5) yıllık süre için yeniden imzalanmış olup, bu iş birliği ile birlikte taraflar arasında güçlü ve uzun vadeli bir sinerji oluşturulmuştur.
Söz konusu stratejik iş birliği ile yıllık en az 300 milyon ABD Doları tutarında ek iş hacmi yaratılması hedeflenmektedir. Bu gelişmenin, özellikle 2025 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren finansal tablolarımıza önemli ve pozitif yansımaları olacağı öngörülmektedir.
Şirketimiz, bu anlaşmayı yalnızca bir sözleşme devri olarak değil; aynı zamanda sektördeki liderliğimizi pekiştiren, büyüme yolculuğumuzu hızlandıran ve paydaşlarımıza değer katma vizyonumuzu güçlendiren tarihi bir adım olarak görmektedir.
2 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Doğuş İnşaat ve Tic.A.Ş. arasında; EastMedHub-2 Liman Genişletme Projesi kapsamında, Mersin Uluslararası Limanında ekipman ve vinç hizmetinin sunulmasına yönelik sözleşme imzalanmış olup, sözleşmenin toplam bedeli 3.258.259 USD'dir.
3 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Şirketten bu hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Üretim, tasarım ve Ar&Ge faaliyetlerinin şirketimiz %100 bağlı ortaklığı ELD Bilişim tarafından gerçekleştirilen ForService yazılımının, BMC Otomotiv'in hizmetine uyarlanması kapsamında BMC Otomotiv ile Altay Seri Üretim Projesi Ömür Devri Lojistik Destek Yazılımı Tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 2.999.015,00 USD'dir. (İKİ-MİLYON-DOKUZ-YÜZ-DOKSAN-DOKUZ-BİN-ON-BEŞ AMERİKAN DOLARI)
Üretim, tasarım ve Ar&Ge faaliyetlerinin şirketimiz %100 bağlı ortaklığı ELD Bilişim tarafından gerçekleştirilen FORIPS Suite yazılımının BMC Otomotiv'in hizmetine uyarlanarak gerekli donanımlara yüklenmesi ve tedarik edilmesi kapsamında BMC Otomotiv ile Altay Seri Üretim Projesi ÖDLD Tablet Seti Tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.186.485,00 USD'dir. (BİR-MİLYON-YÜZ-SEKSEN-ALTI-BİN-DÖRT-YÜZ-SEKSEN-BEŞ AMERİKAN DOLARI)
4 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, sermayesinin %95'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp A.Ş., 22 Eylül 2025 tarihinde, yurt içi bir müşterisinden üretim alanında toplam tutarı 1.259.750 ABD doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2025 ve 2026 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
5 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 bağlı ortağı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV Hariç 42.770.000 ABD doları tutarlı "Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim Kurulum Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Kurulumuna 2026 yılında başlanacak olan söz konusu projenin, 2026 yılında sonuçlandırılması planlanmaktadır.
Söz konusu proje Proje Geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında Şirketimiz tarafından geliştirilmiş olup projede Aliağa Entegre Üretim Tesisimizde üretimi yapılan yerli güneş hücreleri kullanılarak üretilecek olan yerli güneş panelleri kullanılacaktır.
6 ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT)
Şirketten bu hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Şirketimizin 20.09.2024 tarihinde Sahil-Net Deniz Sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme görüşmelerine başladığı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Akabinde, 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesinde (SSİK) alınan kararlar çerçevesinde sözleşme aşamasına geçildiği 21.05.2025 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Süreç normal akışında devam etmekte olup sözleşme imzası ve detaylarıyla ilgili bilgiler yatırımcılarımız ve kamuoyu ile bilahare paylaşılacaktır. İşbu açıklama Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi 7. fıkrası uyarınca yapılmaktadır.
Şirketimizin 28.10.2024 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait komuta kontrol unsurlarının muhabere altyapısının sayısallaştırılmasına yönelik olarak Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme görüşmelerine başladığı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Akabinde, 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesinde (SSİK) alınan kararlar çerçevesinde sözleşme aşamasına geçildiği 21.05.2025 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Süreç normal akışında devam etmekte olup sözleşme imzası ve detaylarıyla ilgili bilgiler yatırımcılarımız ve kamuoyu ile bilahare paylaşılacaktır. İşbu açıklama Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi 7. fıkrası uyarınca yapılmaktadır.
7 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Açıklama şöyle:
Firmamız, doğu Balkan ülkelerinde merkezi bulunan iki firma ile "Bakır iletkenli enerji kabloları" satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşmelerin toplam değeri 152.914.982,00 TL (3.702.541,94 USD Kur: 41,30)'dir.
8 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ÖZATD)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 02.09.2025 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile 2.750.000,00 USD tutarında (yaklaşık 113.164.700,00 TL, 02.09.2025 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) iki Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır.
Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterilerimize teslim edilmiştir. Müşterilerimizden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 3.575.000 USD (yaklaşık 147.781.562,50 Türk Lirası, 23.09.2025 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir.
9 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Türkiye'de 13.000'in üzerinde şubesi bulunan perakende zinciri ile ürün portföyümüze yeni katılan 1 litre meyveli Kefirim markasını tüm Türkiye şubelerinde satışı için anlaşmıştır.
Kefir hatlarında yapılan kapasite arttırımı ile beraber yapılan bu anlaşmaların ciro ve tonaja olumlu etkisi beklenmektedir.
10 BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BURVA)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtdışındaki bir müşterimiz arasında 355.500,00 USD tutarlı, Ocak 2026 tarihinde teslim edilecek Vanaların temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.
11 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Sermayesinin % 85'ine sahip olduğumuz Bülbüloğlu Çelik End.San.ve Tic. A.Ş, yurt içi bir firma ile Savunma Sanayii Tesisi Çelik Konstrüksiyon üretimi ve teslimi konusunda 2.120.800 USD (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye konu işin üretim ve tesliminin 2026 ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.