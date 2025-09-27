Açıklamalar şöyle:

Şirketimiz, sürdürülebilir büyüme vizyonumuz ve stratejik hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yeni ve önemli bir iş birliğini kamuoyu ile paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duymaktadır.

Daha önce kamuya duyurduğumuz üzere, Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan "Cihaz Dağıtım Hizmeti ve Tedarik Sözleşmesi"nin Şirketimize devri hususunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Rekabet Kurulu'nun 31.07.2025 tarihli toplantısında söz konusu Ticari Sözleşme Devri Protokolü'ne bireysel muafiyet tanınması kararı alınmış olup, bu karar 01.08.2025 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Bu kapsamda, 19.09.2025 tarihinde Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan anlaşma neticesinde, devre konu sözleşmenin 01.10.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Sözleşme devrine ilişkin bedel 8.000.000 ABD Doları + KDV olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sözleşme, 01.10.2025 itibarıyla beş (5) yıllık süre için yeniden imzalanmış olup, bu iş birliği ile birlikte taraflar arasında güçlü ve uzun vadeli bir sinerji oluşturulmuştur.

Söz konusu stratejik iş birliği ile yıllık en az 300 milyon ABD Doları tutarında ek iş hacmi yaratılması hedeflenmektedir. Bu gelişmenin, özellikle 2025 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren finansal tablolarımıza önemli ve pozitif yansımaları olacağı öngörülmektedir.

Şirketimiz, bu anlaşmayı yalnızca bir sözleşme devri olarak değil; aynı zamanda sektördeki liderliğimizi pekiştiren, büyüme yolculuğumuzu hızlandıran ve paydaşlarımıza değer katma vizyonumuzu güçlendiren tarihi bir adım olarak görmektedir.