Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (22-26 Eylül)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,27 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.133,23 ve en yüksek 11.540,66 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,87 düşüşle 14.809,43 puan, sanayi endeksi yüzde 1,45 azalışla 14.683,58 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,78 kayıpla 10.896,92 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 2,68 yükselişle 28.313,10 puan oldu.

- Işıklar Enerji ve Yapı Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,45 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'yi yüzde 18,75 ile Destek Finans Faktoring, yüzde 17,97 ile Ral Yatırım Holding izledi.

En çok değer kaybettiren 3 hisse

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,70'le Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 10,44'le KUYAŞ Gayrimenkul ve yüzde 10,07'le Anadolu Efes Biracılık olarak sıralandı.

En değerli 3 şirket

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 990 milyar 888 milyon lirayla ASELSAN, 587 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA ve 441 milyar 255 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

- Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,18 artışla 5 bin 30 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 3,16 yükselişle 33 bin 951 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,46 artarak 41,5720 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,15 azalarak 48,6230 lira oldu.

Geçen hafta 55,8710 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,30 düşüşle 55,7040 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yatay seyirle 52,1190 liradan alıcı buldu.