Borsada geçen hafta bedelli başvurusu yapan 4 şirket

Borsada geçen hafta bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurduğunu duyuran 4 şirket şöyleydi:
1 KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. (KORDS)
Şirket 26 Eylül'de SPK'ya başvuruda (Yüzde 148,96302) bulundu. Açıklama şöyleydi:
Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 194.529.076 TL olan çıkarılmış sermayesinin 289.776.399 TL nakit karşılığı olmak üzere 194.529.076 TL'den 484.305.475 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 289.776.399 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (26.09.2025 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
2 KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KARTN)
Şirket yüzde 400 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı, 26 Eylül'de SPK başvurusunu duyurdu. Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.09.2025 tarih ve YK/2025-27 sayılı toplantısında ;"Şirketimizin Esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında 5.000.000.000- Türk lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000.- Türk lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %400,00 oranında 300.000.000.- Türk lirası tutarında artırılarak 375.000.000.- Türk lirasına çıkarılmasına ve sermaye artırımının detaylarına ve şartlarına" karar verilmiştir. Bahse konu Yönetim Kurulu Kararı ve bedelli sermaye artışının detayı 24.09.2025 tarihinde KAP ‘ta açıklanmıştır.
24.09.2025 tarih ve 2025/27 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, bedelli sermaye artırımına izin verilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.09.2025 tarihinde (bugün) başvuru yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurul'u onayına sunulan taslak İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketimiz internet sitesinde (www.kartonsan.com.tr) ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin internet sitesinde (www.integralyatirim.com.tr), 26.09.2025 tarihi itibariyle açıklanmıştır.
3 IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (ENTRA)
Şirket bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı kararı aldı. 25 Eylül'de yapılan KAP bildirimi şöyle:
Şirketimizin 8.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.845.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin nakden (bedelli) ve/veya sermaye avansından karşılanmak üzere %19 oranında 350.550.000 TL tutarında ve Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmak üzere %100 oranında 1.845.000.000 TL tutarında da iç kaynaklardan (bedelsiz) olmak suretiyle toplam 2.195.550.000.-TL (%119) artırılarak 4.040.550.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
4 UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. (USAK)
Şirket yüzde 200 oranında bedelli sermaye artırımı kararı almıştı. KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 23.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Bedelli Sermaye Artırımına ilişkin 24.09.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz yapılmıştır" denildi.