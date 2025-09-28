Alay konusu olmuştu, şimdi 10 ton ürün ihraç ediyor

Hurmeydan, "İlk bahçeyi kurduğumuz dönemlerde çevremizdeki insanlar, eşimiz dostumuz 'o kadar düz araziye neden bunu dikiyorsunuz' diye bize serzenişte bulundular. Hatta bazen de alay konusu olduk.

Halbuki işin rengi öyle değil. Gerçekten tatlı su kaynaklarımız tükeniyor ve bitki beslemenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekten böyle bir bitki yetiştirmenin ne kadar faydalı ve kıymetli olduğunu sonradan gördükçe anladılar. Bu sene 10 tona yakın ürün aldık, hepsini ihraç ettik" dedi.