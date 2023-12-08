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Borsada gün sonu rakamları (8 Aralık): Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 7.913,76 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 75,5 milyar lira oldu.

08 Aralık 2023 | 19:25
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Borsada gün sonu rakamları (8 Aralık): Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 65,06 puan azalarak 7.913,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 9,81 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 7.988,63 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.888,45, en yüksek 7.992,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 7.913,76 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,80 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 2,58 ile madencilik oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,79 puan ve yüzde 1,39 kayıpla 8.495,44 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 63'ü geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından piyasalardaki oynaklık arttı. ABD'de tarım dışı istihdam, kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan 3,7'ye düştü.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,4 artarak 34,10 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Maaşlardaki son dört ayın en güçlü artışına işaret eden ortalama saatlik kazanç verisi, ekim ayında yüzde 0,2 artmıştı. ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.

Analistler, ortalama saatlik kazançlardaki artışın enflasyon risklerini geri getirebileceğini söyledi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, işsizlik oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de enflasyon, sanayi üretimi, perakende satışlar, Çin'de perakende satışlar, sanayi üretimi, Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,09 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, ekimde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 3,89 artacağını öngördü.

Cari işlemler hesabının ekim ayında 745 milyon dolar fazla vermesini bekleyen ekonomistler, 2023 sonunda ise cari işlemler hesabının 46 milyar 850 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

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