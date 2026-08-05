TOKİ 51 ilde 540 konut ve iş yerini satışa sunuyor: Hangi illerde satış yapılacak, fiyatlar ve ödeme koşulları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde toplam 540 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını açıkladı. Satış takvimi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, yatırımcılar ile konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor.

Peki, satışlar hangi iller için yapılacak? Açık artırma ne zaman yapılacak, satış fiyatları ne kadar olacak? Ödeme koşullarına ilişkin detaylar belli oldu mu? İşte 51 ilde satışa sunulacak TOKİ konut ve iş yerlerine ilişkin tüm ayrıntılar...