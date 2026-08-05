TOKİ 51 ilde 540 konut ve iş yerini satışa sunuyor: Hangi illerde satış yapılacak, fiyatlar ve ödeme koşulları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde toplam 540 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını açıkladı. Satış takvimi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, yatırımcılar ile konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, satışlar hangi iller için yapılacak? Açık artırma ne zaman yapılacak, satış fiyatları ne kadar olacak? Ödeme koşullarına ilişkin detaylar belli oldu mu? İşte 51 ilde satışa sunulacak TOKİ konut ve iş yerlerine ilişkin tüm ayrıntılar...
1 540 gayrimenkul için açık artırma ne zaman düzenlenecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde bulunan toplam 540 gayrimenkulü 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
2 TOKİ kaç konut satacak, hangi illerde satış yapılacak?
Müzayede kapsamında 41 ildeki 235 konut satışa sunulacak.
Satışın gerçekleştirileceği iller ise Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van olarak açıklandı.
3 TOKİ konut satışı için ödeme koşulları belli oldu mu?
TOKİ'nin satışa çıkaracağı 235 konut, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle satışa sunulacak.
4 TOKİ hangi illerde iş yeri satacak?
TOKİ, açık artırma kapsamında 30 ilde bulunan toplam 305 iş yerini satışa sunacak.
Satışın yapılacağı iller ise Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak olarak açıklandı.
5 TOKİ iş yeri satışında peşinat ve vade seçenekleri
TOKİ'nin satışa sunacağı 305 iş yeri, yüzde 10 peşinatla 96 ay veya 120 ay, yüzde 30 peşinatla 60 ay vadeyle satın alınabilecek.
6 Açık artırma ne zaman yapılacak?
Açık artırma toplantısı, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da (1-235 Lotlar arası) ve 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.30'da (236-540 Lotlar arası) toplam 2.987.601.002 TL muhammen bedelle yapılacak.
Öte yandan, açık artırmanın nerede düzenleneceği de merak ediliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, açık artırmanın Ankara İlbank Sosyal Tesisleri (Anadolu Bulvarı Yenimahalle / ANKARA) ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda (Halkalı / İSTANBUL) gerçekleştirileceği kaydedildi.
7 İnternet üzerinden de teklif verilebilecek mi?
Müzayede için internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebileceği duyuruldu.
İnternet katılımı için kayıtlar ise 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.30'da sona erecek.
8 TOKİ konut ve iş yeri fiyatları ne kadar?
Satışa sunulacak gayrimenkullerin başlangıç fiyatı 700 bin lira olarak belirlendi.