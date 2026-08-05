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Temmuzda en çok satılan otomobiller belli oldu: Zirvede hangi modeller var?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) temmuz ayına ilişkin verileri, otomotiv pazarındaki daralmanın hız kazandığını ortaya koydu. Bu dönemde toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25 küçülürken, otomobil satışları yüzde 25,79, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,17 geriledi. Peki, 2026 yılı temmuz ayında tüm motor tipleri dikkate alındığında en çok satılan otomobiller hangileri oldu? İşte 2026 Temmuz ayında en çok satılan otomobiller...

Ekonomist
Ekonomist
Temmuzda en çok satılan otomobiller belli oldu: Zirvede hangi modeller var?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı ocak-temmuz verileri, otomotiv pazarındaki daralmayı ortaya koydu.

İlk yedi ayda otomobil satışları 502 bin 712 adede gerileyerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,14 düşerken, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,05 azalışla 136 bin 253 adet olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte toplam pazar büyüklüğü yüzde 10,72 gerileyerek 638 bin 965 adede indi.

Öte yandan temmuz ayına ilişkin veriler, otomotiv pazarındaki daralmanın ivme kazandığına işaret etti. Elektrikli otomobil satışlarındaki düşüş de devam ederken, haziran ayının ardından temmuzda da gerileme sürdü. Bu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 26,3 azalışla 12 bin 694 adet olarak kaydedildi.

Ayrıca, aynı dönemde toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25 küçülürken, otomobil satışları yüzde 25,79, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,17 gerileme gösterdi.

Peki, temmuz ayında tüm motor tipleri dikkate alındığında en çok hangi otomobiller tercih edildi? İşte 2026 yılı temmuz ayında en çok satılan otomobiller...

1 1- Renault Boreal

1- Renault Boreal

Listenin ilk sırasında yer alan Renault Boreal 3 bin 31 adet satış rakamına ulaştı.

2 2- Togg T10X

2- Togg T10X

Listenin ikinci sırasında yer alan Togg T10X'in temmuz ayı satış rakamı 2 bin 841 oldu.

3 3- Toyota Corolla

3- Toyota Corolla

Üçüncü sırada 2 bin 408 adet satışla Toyota Corolla yer aldı.

4 4- Volkswagen Taigo

4- Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo, 2 bin 402 adet satışla listenin dördüncü sırasında yer aldı.

5 5- Hyundai i20

5- Hyundai i20

Bin 955 adet satışla Hyundai i20 temmuz ayında en çok satılan beşinci otomobil oldu.

6 6- Renault Duster

6- Renault Duster

Renault Duster, bin 929 adet satışla listenin altıncı sırasında kendine yer buldu.

7 7- Togg T10F

7- Togg T10F

Bin 759 adet satış rakamıyla Togg T10F yedinci sırada bulunuyor.

8 8- Nissan Qashqai

8- Nissan Qashqai

Nissan Qashqai, bin 684 adet satış rakamıyla listenin sekizinci sırasında yer aldı.

9 9- Hyundai Tucson

9- Hyundai Tucson

Hyundai Tucson, bin 615 adet satışla listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

10 10- Renault Megane Sedan

10- Renault Megane Sedan

Bin 560 adet satış rakamıyla Renault Megane Sedan temmuz ayında en çok satılan otomobiller arasında 10. sırada yer aldı.
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