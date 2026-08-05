Temmuzda en çok satılan otomobiller belli oldu: Zirvede hangi modeller var?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı ocak-temmuz verileri, otomotiv pazarındaki daralmayı ortaya koydu.

İlk yedi ayda otomobil satışları 502 bin 712 adede gerileyerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,14 düşerken, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,05 azalışla 136 bin 253 adet olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte toplam pazar büyüklüğü yüzde 10,72 gerileyerek 638 bin 965 adede indi.

Öte yandan temmuz ayına ilişkin veriler, otomotiv pazarındaki daralmanın ivme kazandığına işaret etti. Elektrikli otomobil satışlarındaki düşüş de devam ederken, haziran ayının ardından temmuzda da gerileme sürdü. Bu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 26,3 azalışla 12 bin 694 adet olarak kaydedildi.

Ayrıca, aynı dönemde toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25 küçülürken, otomobil satışları yüzde 25,79, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,17 gerileme gösterdi.

Peki, temmuz ayında tüm motor tipleri dikkate alındığında en çok hangi otomobiller tercih edildi? İşte 2026 yılı temmuz ayında en çok satılan otomobiller...