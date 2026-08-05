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AJet’ten yurt içi uçuşlarda yüzde 30 sonbahar indirimi

AJet'in sonbahar yurt içi kampanyası kapsamında biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AJet’ten yurt içi uçuşlarda yüzde 30 sonbahar indirimi

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, sonbaharda seyahat planı yapmak isteyen misafirlerine özel, yurt içi indirimli bilet kampanyası hazırladı.

Kampanya kapsamında yüzde 30 indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar "SBAHAR30" kodu kullanılarak satın alınabilecek. İndirimli biletler, 23 Eylül-23 Aralık tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet, bagaj hizmetlerinde de indirim yaptı. Kampanya boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyenler, yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. Kampanya kapsamındaki biletler sadece "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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