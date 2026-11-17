Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 42 noktaya sefer düzenleyen AJet, kış döneminde seyahat etmek isteyen yolcular için yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

Kampanya kapsamında indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın 23.59'a kadar satın alınabilecek.

Biletler, 1 Aralık 2026-3 Mart 2027 tarihleri arasındaki (31 Aralık 2026 – 5 Ocak 2027, 22 Ocak – 9 Şubat 2027 arası tarihler ile tüm hafta sonları hariç) yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. İndirimli biletler "AJDOM30" kodu kullanılarak satın alınabilecek.

AJet, tüm koltuk seçimlerini de yüzde 30 indirimle satışa çıkardı. AJet'in yurt içi kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.