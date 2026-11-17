The Wall Street Journal'de yer alan habere göre; Tesla, tamamen otonom sürüş teknolojisine dayanan yeni aracı Cybercab'in üretimi için Berlin yakınlarındaki fabrikasını 3 milyar Euro'dan fazla bir yatırımla genişletme planını açıkladı. Bu hamle, şirketin otonom araç geleceğine yönelik en büyük iddialı adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Şirketin Grünheide'de bulunan Avrupa'daki tek üretim tesisine eklenecek yeni üretim tesisinin, yılda 1 milyon adede kadar Cybercab üretme kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Yapılan planlamaya göre inşaat çalışmalarının 2027 yılının ilk yarısında başlaması, üretim sürecinin ise 2029 yılında fiilen hayata geçirilmesi bekleniyor. Tesla, yıl sonuna kadar resmi bina izin başvurularını tamamlamayı ve bu süreçte yüzlerce yeni çalışanı işe almayı planlıyor.

Tesla'nın bu yatırımı dikkat çekici

Tesla'nın bu devasa yatırımı, Çinli üreticilerin rekabet baskısı altındaki Alman otomotiv sektörü için dikkat çekici bir döneme denk geliyor. Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW gibi yerel devler yüksek maliyetler, kar düşüşleri ve işten çıkarmalarla mücadele ederken ve hatta bazı fabrikalarını kapatmayı değerlendirirken, Tesla Avrupa'daki varlığını ve üretim kapasitesini hızla artırıyor.

Öte yandan, Grünheide tesisi daha önce de bazı çevreci protestolara ve yerel sendika çekişmelerine sahne olmuştu. Yeni yatırımın istihdam yaratacak olması sendikalar tarafından olumlu karşılanırken, analistler otonom araç düzenlemelerinin Avrupa genelinde tam olarak nasıl bir yasal çerçeveye oturacağı konusundaki soru işaretlerine dikkat çekiyor.