2027 asgari ücret zammı için geri sayım devam ederken, milyonlarca çalışanın gözü yeni yılda uygulanacak ücrette. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte olası zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar hız kazanırken, farklı artış senaryolarına göre hazırlanan asgari ücret tabloları da merak ediliyor.
Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL'ye yükselecek? Yeni asgari ücret için hangi zam oranları gündemde? 2027 Ocak asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte olası zam senaryoları ve tahmini asgari ücret hesaplamaları...
1 2027 asgari ücret ne kadar olacak?
Halihazırda net 28 bin 75 TL olan asgari ücretin, yıl sonu enflasyon hedefleri ve Orta Vadeli Program (OVP) verileri doğrultusunda 2027 yılında ulaşabileceği seviyeye ilişkin dört farklı zam senaryosu öne çıkıyor.
2 Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa kaç TL olacak?
2027 asgari ücret zammına ilişkin değerlendirilen ihtimallerden biri de yüzde 25 oranında artış yapılması. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde net asgari ücret 35 bin 94 TL'ye yükselecek.
Böylece mevcut ücrete yaklaşık 7 bin 19 TL zam yapılmış olacak.
3 2027 asgari ücrette yüzde 30 zam senaryosu
2027 asgari ücret zammı için değerlendirilen ikinci ihtimal ise yüzde 30'luk artış. Bu oranda zam yapılması durumunda mevcut 28 bin 75 TL'lik net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye ulaşacak.
Böylece çalışanların aylık kazancında yaklaşık 8 bin 423 TL'lik artış yaşanacak.
4 Yüzde 35 zam senaryosunda asgari ücret kaç TL'ye çıkacak?
Asgari ücrette değerlendirilen bir diğer ihtimal ise yüzde 35 oranında zam yapılması. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde net asgari ücret 37 bin 902 TL'ye yükselecek.
Bu senaryoda çalışanların mevcut ücretine yaklaşık 9 bin 827 TL'lik artış yansıyacak.
5 Asgari ücrette en yüksek zam senaryosu: Yüzde 40 artış
2027 asgari ücret zammına ilişkin hesaplamalarda en yüksek artış ihtimali olarak yüzde 40'lık oran değerlendiriliyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde net asgari ücretin 39 bin 305 TL'yi aşacağı öngörülüyor.
6 Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre asgari ücret kaç TL olacak?
Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden 2027 asgari ücretine ilişkin yeni bir hesaplama yapıldı. Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 lira 50 kuruşa aynı oranda artış uygulanması halinde ücretin yaklaşık 36 bin 358 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.
Bu senaryoda çalışanların aylık kazancı yaklaşık 8 bin 282 TL artacak. Söz konusu tutarlar, henüz kesinleşmiş bir zam kararını değil, enflasyon tahminine dayalı olası bir artışı yansıtıyor.
7 2027 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için resmi görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren tarafını temsilen ise TİSK'in katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek.
Komisyonun aralık ayı içerisinde 3 veya 4 toplantı yaparak zam oranını netleştirmesi ve yeni asgari ücretin ayın son haftasında açıklanması öngörülüyor.