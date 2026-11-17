2027 asgari ücret zammı için geri sayım devam ederken, milyonlarca çalışanın gözü yeni yılda uygulanacak ücrette. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte olası zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar hız kazanırken, farklı artış senaryolarına göre hazırlanan asgari ücret tabloları da merak ediliyor.

Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL'ye yükselecek? Yeni asgari ücret için hangi zam oranları gündemde? 2027 Ocak asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte olası zam senaryoları ve tahmini asgari ücret hesaplamaları...