Dünyada 133 milyon kız çocuğu eğitim dışında. UNESCO’nun 2026 verileri, eğitim hakkına erişimde önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da kız çocuklarının önünde ciddi engeller bulunduğunu gösteriyor. Üstelik eğitim meselesi yalnızca sosyal bir konu değil; ekonominin geleceğiyle de doğrudan ilişkili. Dünya Bankası’nın verilerine göre kadınların eğitimde geçirdiği her ek yıl, kazançlarını yüzde 14’e kadar artırabiliyor.

Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

Türkiye’de de tablo, eğitimin dönüştürücü gücünü gösteren önemli bir değişime işaret ediyor. TÜİK’in 2025 Ulusal Eğitim İstatistikleri’ne göre 25-34 yaş grubundaki kadınların yükseköğretim mezunu olma oranı yüzde 50,3’e ulaşmış durumda. Ancak kadınların eğitim kazanımlarının ekonomik hayata aynı ölçüde yansıtılması hala önemli bir gündem.

Bu nedenle kız çocuklarına yönelik yatırımı yalnızca bugünün sosyal sorumluluk başlığı olarak değil, geleceğin insan kaynağına yapılan yatırım olarak görmek gerekiyor. Tam da bu noktada, büyük ekonomik göstergelerin arkasındaki küçük ama kritik soruya geliyoruz: Bir kız çocuğunun potansiyelini gerçekleştirebilmesi için neye ihtiyacı var? Bazen güvenli bir yurda, bazen bir burs veya mentora, bazen de kendi yaşadığı şehrin dağında ilk kez kayak yapma fırsatına...

Bir yurttan çok daha fazlası

Allianz Türkiye’nin Koruncuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Bir Kız Gelecek’ programı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kız çocuklarının eğitimden kopmaması için başlayan bir destek modelini daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sosyal etki programına dönüştürüyor.

Bu kapsamda bu yıl Allianz Türkiye ve Allianz Grubu’nun yaklaşık 3 milyon Euro’luk desteğiyle İstanbul Bolluca’daki Koruncukköy’de yeni bir kız öğrenci yurdu açıldı. 2 bin 230 metrekarelik alana sahip yurt yalnızca bir barınma alanı olarak tasarlanmadı; yaşam ve sosyal alanların yanı sıra kütüphane, yemekhane ve ortak kullanım alanlarıyla kız çocuklarının eğitim ve gelişim yolculuğunu destekleyecek bütünsel bir yaşam alanı olarak kurgulandı.

Asıl dikkat çekici olan ise projenin yurdun kapısında bitmemesi. ‘Bir Kız Gelecek’ kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen 25 kız çocuğunun dört yıl boyunca barınma, eğitim, sosyoekonomik destek ve psikososyal danışmanlık ihtiyaçları karşılanırken, bugün 54 üniversiteli Koruncuk kızına burs staj ve gelişim imkânı sunuluyor. Allianz çalışanlarının gönüllü katkılarıyla yürütülen mentorluk programından da bu yıl itibariyle 47 kız çocuğu yararlandı. Projenin bir bina yatırımının çok ötesinde olduğunu vurgulayan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Bir bina inşa etmedik; yurdun kapısından başlayıp üniversite bursları, mentorluk, staj ve istihdam olanaklarıyla taçlanacak uzun soluklu bir hayat yolculuğuna eşlik etme sözü verdik. Bir kız çocuğunun geleceği değiştiğinde sadece bir hayat değil, bir aile, bir toplum ve bir ülkenin yarınları değişir” diyor.

Erzurum'da başlayan mikro dönüşüm

Aynı yaklaşım Allianz’ın bir başka projesinde bu kez eğitim ve spor kesişiminde ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ ile karşımıza çıkıyor. Hikayenin çıkış noktası oldukça çarpıcı. Kış sporlarının önemli merkezlerinden Erzurum’da yaşayan birçok kız çocuğu, hemen yanı başlarındaki Palandöken Dağı’nda hayatlarında hiç kayak yapmamış. Projenin arkasındaki ekip için asıl mesele de bu olmuş. Kendi dağıyla tanışmamış kız çocukları. Böylece Erzurum bu mikro-dönüşümün de başladığı yer olmuş. Allianz, Erzurum’da 8-12 yaş arasındaki ve daha önce kayakla tanışmamış kız çocuklarına ulaşmak için başlattığı çağrıyla 191 başvuru aldı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin performans değerlendirmeleri sonucunda 30 kız çocuğu seçildi. Temel kayak eğitimlerinin ardından üç kız çocuğu, Palandöken Kayak ve Snowboard Akademisi’nde (PAKA) kayak antrenörlüğü için yaklaşık 10 yıl boyunca eğitim ve malzeme desteği almaya hak kazandı. Tüm projelerinde umut ve cesaret aşılamayı hedeflediklerini söyleyen Gürkan, “Projelerimizde de özellikle eğitimi, sporu, kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve gençleri önceliklendiriyoruz” diye ekliyor.