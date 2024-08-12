Borsada küçük yatırımcı göçü

Halka arz furyasının sonuna gelinmesiyle borsada yatırımcı göçü yaşanıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre yaz aylarında büyük bir kısmı küçük tasarruf sahibi yaklaşık 1 milyon yatırımcı borsadan çıktı.

Verilere göre mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 olan pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Ağustos Cuma günü 7 milyon 362 bin 644’e indi. Bu dönemde borsadaki yatırımcı sayısı 965 bin 606 kişi azaldı.

“Halka arz yatırımcıları” olarak nitelendirilen küçük tasarruf sahipleri borsadan çıktığı için yatırımcı sayısındaki düşüş portföyleri olumsuz etkilemedi. Borsadaki yatırımcı göçüne rağmen pay senedi yatırımcılarının portföyleri 5.84 trilyon liradan 5.94 trilyon liraya yükseldi.

Sayıları azaldı

Pay senedi yatırımları 1.001 ile 5 bin lira arasında olan gruptaki yatırımcı sayısı mayısta 2 milyondu, temmuzda ise 1.4 milyona kadar indi. Böylece bu gruptaki yatırımcı sayısı 586 bin kişi azaldı. Borsadaki birikimi 5 bin 1 ile 10 bin lira arasında olanların sayısı ise 3 ayda 101 bin kişi azalarak 710 bine indi. Pay senetlerinin değeri yalnızca 101 ile 1.000 TL arasında olanların sayısı da 3 ayda 142 bin kişi azalarak 883 bin 897 kişi oldu.

Borsada yatırımcı sayısının yaklaşık 1 milyon kişi azalmasında, halka arzların yaz aylarında neredeyse durma noktasına gelmesi etkili oldu. 8 şirketin halka arz olduğu mayıs ayından sonra; haziranda 2, temmuzda 1, ağustosun ilk haftasında da 1 yeni şirket borsaya kote oldu.

Borsa yazın geriledi

Borsada yatırımcı göçünün olduğu mayıs ayının sonundan bu yana manşet endeks BIST 100 yüzde 5 geriledi. Sözcü'de yer alan habere göre, borsa bu dönemde 11 bin puanı aşarak rekor kırdıktan sonra derinleşen satışların etkisiyle cuma günü 9.907 puana kadar indi.

Borsadan çıkan yatırımcılarının yaş profillerine bakıldığında biraz daha dengeli bir dağılım olduğu göze çarpıyor. Borsadan kopanların 336 bini 20’li yaşlarında, 225 bini 30’lu yaşlarında, 132 bini ise 40’lı yaşlarda bulunuyor.