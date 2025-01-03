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Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var

Borsa İstanbul'da kar payı avansı dağıtma kararı alan bir şirkette hak kullanım tarihi 6 Ocak pazartesi

03 Ocak 2025 | 18:50
Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) pay başına brüt 2,9 TL, net 2,4650000 TL kar payı avansı ödeme kararı almıştı. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 6 Ocak pazartesi, ödeme tarihi ise 8 Ocak 2025.
Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 24.02.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden; 01.01.2024 - 30.09.2024 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 435.619.440 TL'nin, 150.213.600 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 1 TL hisse başına Brüt 2,90 TL (% 290 oranında), Net 2,465 TL (% 246,5 oranında) 06.01.2025 tarihinde ‘Kar Payı Avansı' olarak dağıtılmasına karar verilmiştir" denilmişti.
 

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