3 milyarder daha çıkartan şirket

Nvidia Corp.'un rekor yılı, İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang'ın net servet değerini yeni zirvelere taşıdı. Ayrıca, çip üreticisinin en uzun süredir görev yapan üç yönetim kurulu üyesini milyarderler arasına taşıdı ve bu neredeyse duyulmamış bir servet yaratma başarısı oldu.

Nvidia'nın kuruluş günlerinden beri yönetim kurulunda olan Tench Coxe'un serveti ilk kez dahil olduğu Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 5,4 milyar dolar değerinde. 32 milyondan fazla hissesiyle şirketin üçüncü büyük bireysel hissedarı olan 66 yaşındaki Coxe, net servet değeri hakkında yorum yapmayı reddetti.

MARK STEVENS - HARVEY JOHNS

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, dünyanın en zengin 298. kişisi olan ve 9,3 milyar dolarlık servetiyle Mark Stevens ve şirkette 1 milyar dolarlık pozisyona sahip olan ve 300 milyon dolardan fazla hisse senedi satan Harvey Jones milyarder meslektaşları arasında yer alıyor.

Bir şirketin birden fazla milyarder çıkarması nadir olarak görülüyor. Özellikle kurucu ortaklar veya bir aile hanedanının parçası olmaktan ziyade yönetici olanlar açısından bu durum daha da nadir. Nvidia'nın hissesi 2024'te %171 arttı ve yapay zekada kullanılan çiplere olan doymak bilmez talebin ortasında S&P 500 Endeksi'nde ikinci en iyi performans gösteren şirket oldu.

'BENZERSİZ BİR DURUM'

Virginia Tech'te yönetici ve direktör tazminatları üzerine araştırmalar yapan finans profesörü Felipe Cabezon, bunun şirketin büyümesi nedeniyle bir yönetim kurulu için benzersiz bir durum olduğunu, bonusların nasıl ödendiğinden kaynaklanmadığını söyledi.

Porfesör Cabezon, "Yöneticiler, şirketi büyütmek ve performansını iyileştirmek için bir teşvik olmak üzere bonus ödemeleri alıyorlar ve başarılı olurlarsa, kendileri de dahil olmak üzere şirketin hissedarları için değer yaratıyorlar. Burada gözlemlediğimiz şey tam olarak bu hikaye. Temelde, bu mutlu bir son" değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Nvidia'nın üç milyarder direktörü ve Huang'ın toplam net serveti 130 milyar doların üzerinde ve bu da çip üreticisinin yönetim kurulunu dünyanın en zengin 10'undan biri yapıyor.

JENSEN HUANG

Huang, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2024'te servetini tek başına 70 milyar dolardan fazla artırarak 114,4 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin 12. kişisi. Beşinci yönetim kurulu üyesi Brooke Seawell, yakında milyarder sıralamasında Stevens, Coxe ve Jones'a katılabilir. 1997'den beri yönetim kurulunda görev yaptıktan sonra şu anda Nvidia'da yaklaşık 700 milyon dolarlık bir pozisyona sahip.

Nvidia yapay zeka rallisiyle zirveye çıktı

Nvidia geçen yıl, ABD'nin 'muhteşem yedili'si olarak anılan teknoloji şirketleri arasında 2023'te de olduğu gibi yatırımcılarına en fazla kazandıran şirket oldu.

Yapay zeka çiplerine olan talebin hızla yükselmesi, Nvidia hisselerindeki artışı desteklerken, şirketin hisse fiyatı 2024'te yüzde 171 arttı.

Nvidia, 2023'te trilyon dolarlık şirketler arasına katılmış, ve yatırımcısına yüzde 240'a yakın kazandırmıştı. Geçen yıl şirketin piyasa değeri şubat ayında 2 trilyon doları aşmış, haziranda da 3 trilyon doları geçmişti. Nvidia'nın hisse fiyatı geçen yıl kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.