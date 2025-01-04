ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 27,62442 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 21,96983 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,45501 yükselişle 9.961,34 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 282,35 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 70,73873 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 56,35877 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,63671 seviyesinde olduğu görülüyor.



Aşağı yönlü hareketlerde 9.871,76 ve 9.782,18 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10.006,13 ve 10.050,92 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 38,29570 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 67,1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 66,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 63,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 66,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 70,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 63,50-57,50

Satım aralığı: 67,00-72,50

Endeks Ağırlığı (%): 6,38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,002 puan azaldı.



ASELSAN



DİRENÇTE ZORLANDI

72,2-74,9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 73,5 seviyesinin altında kapanışlarda 71,00 seviyesine gerileyebilir. 75,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 75,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 71,00-68,00

Satım aralığı: 75,50-76,50

Endeks Ağırlığı (%): 3,13

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,044 puan azaldı.



ÇİMSA



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 44,8 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 48,28 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 52,50 seviyesine yönelebilir. 48,28 seviyesinin altında kapanışlarda 44,25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 44,25-40,00

Satım aralığı: 50,00-53,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,031 puan arttı.



ENERJİSA ENERJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

59,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 64,05 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 62 seviyesinin altına kayması halinde ise 59,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 59,50-59,50

Satım aralığı: 61,00-63,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DİRENÇTE ZORLANDI

24,3-25,12 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 24,5 seviyesinin altında kapanışlarda 23,70 seviyesine gerileyebilir. 25,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23,70-22,50

Satım aralığı: 25,50-24,90

Endeks Ağırlığı (%): 2,98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,010 puan azaldı.



HEKTAŞ



İZLENMELİ

3,84 - 4,05 aralığında hareket eden hisse 3,91 seviyesinin altında kapanışlarda 3,76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3,91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3,76-3,74

Satım aralığı: 4,00-4,12

Endeks Ağırlığı (%): 0,49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,008 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 185,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 184,9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 178,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 184,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 189,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 178,00-171,00Satım aralığı: 189,00-189,00Endeks Ağırlığı (%): 3,62Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,079 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

88,8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 85,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 87,95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 91,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 85,50-81,50

Satım aralığı: 87,00-93,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,92

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,003 puan arttı.



MİA TEKNOLOJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

43 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 40,25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 41,94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 43,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 40,25-37,50

Satım aralığı: 43,75-42,25

Endeks Ağırlığı (%): 0,43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,004 puan arttı.



ODAŞ ELEKTRİK

6,41 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5,88 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6,15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6,43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 5,88-5,58Satım aralığı: 6,43-6,35Endeks Ağırlığı (%): 0,22Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 24,78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 24,06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21,90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 24,06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21,90-18,50

Satım aralığı: 26,00-28,25

Endeks Ağırlığı (%): 1,02

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,014 puan arttı.



ŞİŞE CAM



GÜÇ KAYBEDİYOR

44,56 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 38,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 41,68 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38,50-36,25

Satım aralığı: 41,75-43,00

Endeks Ağırlığı (%): 2,27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,074 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET

40,34 - 41,96 aralığında hareket eden hisse 41,08 seviyesinin altında kapanışlarda 38,57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 41,08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 43,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 40,50-40,50Satım aralığı: 41,00-41,50Endeks Ağırlığı (%): 0,45Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,012 puan arttı.



TEKFEN HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 64,85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 59,00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 64,85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 74,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 59,00-55,00

Satım aralığı: 74,00-76,00

Endeks Ağırlığı (%):0,47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,013 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



GÜÇ KAYBEDİYOR

45,88 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 43,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 44,2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 43,00-42,25

Satım aralığı: 45,50-46,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,027 puan azaldı.



TÜPRAŞ



İZLENMELİ

140,8 - 146,2 aralığında hareket eden hisse 146,1 seviyesinin altında kapanışlarda 142,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 146,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 154,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 142,00-137,00

Satım aralığı: 147,00-146,00

Endeks Ağırlığı (%): 4,87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 23,28 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 25,73 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 23,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23,00-22,60

Satım aralığı: 24,50-24,40

Endeks Ağırlığı (%): 0,50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,002 puan arttı.