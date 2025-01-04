ARA
DOLAR
35,36
0,08%
DOLAR
EURO
36,49
0,40%
EURO
GRAM ALTIN
3001,29
-0,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
10075,17
1,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

04 Ocak 2025 | 22:46
Son Güncellenme: 04 Ocak 2025 | 22:48
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,50 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.780,73 ve en yüksek 10.097,08 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,51 artarak 12.037,91 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,80 değer kazancıyla 9.833,53 puan, sanayi endeksi 0,41 artışla 13.247,32 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,52 kazançla 14.097,52 puan oldu. İşte borsada bu haftanın 'en'leri:

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,72 ile Trabzonspor oldu. Trabzonspor’u, yüzde 11,29 ile Margun Enerji, yüzde 10,52 ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi izledi.

2 EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 25,76 ile Anadolu Efes Biracılık, yüzde 13,66 ile LDR Turizm, yüzde 13,44 ile Anadolu Grubu Holding olarak sıralandı.

3 EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 542 milyar 220 milyon lirayla Garanti BBVA, 472 milyar 944 milyon lirayla Koç Holding ve 411 milyar 240 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

4 ALTIN

ALTIN 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,62 artışla 3 bin 12 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,60 değer kazanarak 20 bin 430 liraya yükseldi.

5 DOLAR

DOLAR Doların satış fiyatı yüzde 0,43 artışla 35,3700 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,03 azalışla 36,4010 lira oldu. Geçen hafta 44,2410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 değer kaybederek 43,8500 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 azalışla 38,8870 liradan alıcı buldu.

6 FONLAR

FONLAR Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,62, BES fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,90 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" olurken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,40 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,11 ile "OKS Katılım"da görülürken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,81 ile "Kıymetli Madenler" oldu.
İlgili Haberler
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
3 milyarder daha çıkartan şirket
3 milyarder daha çıkartan şirket
0
  • ALTIN GRAM - TL 3001,29 -0,67%
  • ALTIN ONS 2639,84 -0,75%
  • BIST 100 10075,17 1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,34 -0,184%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44467 0,31246%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 110,5 -0,2257%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,3607 0,0849%
  • EURO/DOLAR 1,0308 0,4497%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4898 0,3952%
  • STERLIN/DOLAR 1,24267 0,3906%
Borsa Haberleri
Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama
3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?
Migros güncel mağaza sayısını duyurdu
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
GERİ
İLERİ
Borsada pazartesi günü kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa İstanbul: 2024'te en çok artan otomotiv hisseleri belli oldu
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama
3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?
Migros güncel mağaza sayısını duyurdu
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL